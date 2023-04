Il dopo-la-sosta? Non sempre... male

Contro il Cosenza i nerazzurri sono caduti per la prima volta in questa stagione dopo la sosta per le nazionali. I numeri infatti evidenziano come, nel corso del 2022-23, il Pisa abbia fatto bene nei due precedenti. A settembre infatti, dopo l’avvicendamento in panchina di Luca D’Angelo, in sostituzione di Rolando Maran, la formazione nerazzurra vinse 3-1 in trasferta contro il Perugia, con una doppietta di Gliozzi e una rete di Touré nel finale, iniziando un percorso di 13 partite senza sconfitte. Si trattò infatti della prima vittoria stagionale, dopo 6 partite senza successi. Successivamente, a novembre, arrivò un’altra sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Anche in questo caso il Pisa vinse per 3-1 (Gol di Matteo Tramoni, Federico Barba e Pietro Beruatto), imponendosi in casa contro la Ternana. Diversamente sono andate le cose contro il Cosenza, con una sconfitta per 1-0 che rappresenta la prima interruzione positiva dopo la sosta per le nazionali. In realtà vi è stata un’altra sosta, prevista dal calendario, ma senza gli impegni oltre confine per i calciatori. Si tratta della sosta dedicata alle festività. In quel caso, al rientro a gennaio, il Pisa venne sconfitto per 1-2 tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi dal Cittadella. A nulla valse il gol di Olimpiu Morutan, dopo due reti subite dagli avversari. Numeri comunque perfettamente in equilibrio con quelli delle altre formazioni del torneo Cadetto. Non esiste infatti nessuna squadra che abbia effettuato un percorso netto dagli impegni delle nazionali, a dimostrazione che le difficoltà sono identiche per tutti dopo una sosta. M.B.