"Il discorso del mister ci ha ridato morale Nicolas ha letteralmente salvato la partita"

Il suo ingresso ha permesso di svoltare la partita, quando a centrocampo i nerazzurri subivano, con troppa veemenza, le ripartenze degli avversari. "Questa era la terza partita in 8 giorni - commenta Adam Nagy -. Non abbiamo iniziato bene oggettivamente, eravamo un po’ spenti. Nel primo tempo se il Palermo avesse chiuso la partita avrebbe meritato ampiamente, hanno giocato bene con grande voglia ed entusiasmo". Nagy elogia il compagno Nicolas, per lui migliore in campo: "Nicolas è stato determinante, non solo in occasione del calcio di rigore". A cambiare la partita è stato anche il discorso di D’Angelo che ha riacceso lo spirito nei propri calciatori: "Nel secondo tempo, anche dopo il discorso fatto con il mister all’intervallo, ci siamo accesi ed era tanta la voglia di fare la partita. Abbiamo creato un po’ di più, avuto 2-3 occasioni e Sibilli ha fatto anche un grandissimo gol, come suo solito. Dobbiamo però migliorare".

Michele Bufalino