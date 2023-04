Il dg Corrado: "Non presenteremo ricorso"

di Michele Bufalino

Alla fine il Pisa non tradurrà in un ricorso il preannuncio pervenuto in Lega nelle scorse ore. A dichiararlo è, in prima persona, il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado, intervenuto ai microfoni de "Il Nerazzurro "di 50 Canale, in onda ieri sera. "Avevamo fatto un preannuncio di reclamo – dichiara il diggì nerazzurro – semplicemente come atto dovuto. Avremmo avuto tempo fino a questa sera a mezzanotte per presentare il ricorso ma, ripeto, non lo faremo. Risulterebbe una beffa: fare ricorso, infatti, terrebbe in vita una speranza vana per tifosi e per squadra e noi non siamo abituati a dare false speranze alla nostra gente. I nostri ragazzi devono farsi giustizia sul campo, nelle prossime partite". "Le percentuali di vincere il ricorso – continua Corrado – sarebbero state pari allo zero e ciò avrebbe rappresentato una ulteriore beffa. Restiamo tuttavia di un’opinione nettamente contraria rispetto ai vertici Aia".

Il Pisa continuerà però a sostenere il presunto errore tecnico del direttore di gara Colombo di Como che non aveva fermato il gioco dopo che un tocco dello stesso arbitro, con cambio di traiettoria, aveva favorito un’azione promettente da parte degli ospiti che poi si era tradotta in un calcio di rigore per il Bari. Tra l’altro anche il fallo di mano di Caracciolo sarebbe stato da non ravvisare in sede di var poiché, dalle immagini televisive, appare chiaro come il pallone abbia toccato la gamba del giocatore prima di terminare inavvertitamente sul suo braccio.

Il risultato della partita Pisa-Bari ieri non è stato omologato dal giudice sportivo, ma lo sarà quando lo stesso giudice fisserà la data in cui decidere sull’accaduto, solitamente in questi casi nei primi giorni della settimana successiva. Fino a quel momento il risultato del match rimarrà congelato e anche i punti in classifica delle due squadre bloccati alla settimana precedente. L’arbitro Colombo è stato, come da regolamento, il primo a presentare il proprio referto. Il giudice sportivo, prima di decidere, potrebbe convocare il fischietto per cercare di capire l’accaduto, ma è molto probabile che il direttore di gara non ammetterà, come già non aveva ammesso, l’errore tecnico. Solo in questo caso il match si potrebbe rigiocare. La società nerazzurra però, con le sue mosse, ha voluto comunque dare un segnale dopo molte ingiustizie subite nel corso di questa stagione, a partire dagli ‘orrori’ di Cittadella-Pisa, con ben tre rigori assegnati contro i nerazzurri all’esordio in campionato, passando per Pisa-Perugia, quando il direttore di gara Santoro aveva espulso nel corso del primo tempo Hermannsson per un fallo neanche da cartellino giallo in una gara fortunatamente ribaltata dal Pisa. Stanchi dei torti arbitrali a sfavore la società, le mosse del Pisa non serviranno per ripetere la partita, ma sicuramente per dare un segnale all’ambiente arbitrale e federale.