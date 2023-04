Il cuore e i punti: Luca e Claudio, così uguali

Al cuor non si comanda: e quando di mezzo c’è un legame profondo, quasi viscerale, con una terra che è divenuta anche casa adottiva, dire di no a una richiesta di aiuto diventa impossibile. La storia recente di Luca D’Angelo a Pisa e quella di Claudio Ranieri a Cagliari si somiglia molto, seppur i due tecnici siano separati da una generazione (anagrafica e sportiva). Perché l’allenatore abruzzese sta alla città della Torre e alla sua gente come il 71enne nato e cresciuto a Testaccio, nel cuore pulsante della Roma più verace, significa per Cagliari e il popolo rossoblu. Negli scorsi giorni il presidente Giuseppe Corrado ha svelato un retroscena curioso riguardo al ritorno di D’Angelo sulla panchina dello Sporting Club: lo scorso settembre il tecnico pescarese era in procinto di accordarsi con un’altra società cadetta quando il Pisa è tornato a bussare alla sua porta.

"Per Pisa fermo tutto e mi metto subito in macchina" sono state le parole con cui D’Angelo ha deciso di riprendere la penna in mano e tornare a scrivere pagine emozionanti della storia contemporanea del sodalizio di via Battisti. Con una "forma" ben precisa: "per Pisa", intesa come squadra, società e città. Quella che lo ha letteralmente adottato come "persona di famiglia" dopo la leggendaria cavalcata di cinque anni fa, coronata con l’approdo in Serie B, le successive due salvezze consecutive e il sogno della promozione in A della passata stagione sfumato a centimetri dal traguardo. Dal suo rientro alla base D’Angelo ha raccolto 43 punti in 25 gare, impiegando 28 calciatori e procedendo a una media di 1,72 punti a partita. Il suo percorso all’ombra della Torre è costellato di record e date da ricordare e a breve se ne aggiungerà un’altra alla ricca collezione: domenica 23 aprile, al "Liberati" di Terni, D’Angelo sederà per la duecentesima volta sulla panchina del Pisa. Claudio Ranieri, dall’alto dei sei trofei nazionali e internazionali sollevati al cielo nel corso della sua quasi quarantennale carriera, non ha mai reciso il legame con "Casteddu", dove è divenuto un’autentica icona in appena tre anni.

Il tecnico romano infatti arrivò in Sardegna nel 1988, per risollevare letteralmente dalla polvere la formazione che era stata di Rombo di tuono Gigi Riva (all’epoca molti campi della Serie C1 erano ancora in terra battuta). Vinto il campionato al primo tentativo, Ranieri bissò il trionfo anche nella stagione successiva, traghettando il Cagliari in Serie A dopo ben 12 anni di lontananza (tra le promosse c’era proprio il Pisa). Nell’ultimo campionato del triennio in rossoblu Ranieri riuscì addirittura a centrare la salvezza, lasciando così un segno indelebile nei cuori e nella mente di tutta la tifoseria, che lo accolto come un vero re lo scorso 23 dicembre, quando è stato annunciato il suo ritorno al capezzale del club. Il cammino dei sardi sotto la guida dell’allenatore testaccino è molto simile a quello del Pisa "dangioliano": 21 lunghezze in 12 partite, per una media di 1,75 punti a gara.

M.A.