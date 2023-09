I successi pisani nelle nazionali. Nove i giocatori quasi tutti rientrati

di Michele Bufalino

PISA

Bilancio più che positivo per la truppa pisana in nazionale. Quasi tutti i calciatori impegnati in campo internazionale sono rientrati alla base, mentre solo Marin dovrebbe rientrare oggi a San Piero a Grado. Partiamo proprio dal rumeno, in panchina nella serata del 12 settembre tra Romania e Kosovo nella gara vinta dai rumeni per 2-0 grazie, tra le altre cose, ad una rete dell’ex nerazzurro Puscas. Partita che ha avuto anche una interruzione di 45 minuti a causa dello striscione "Kosovo è Serbia", comparso sugli spalti, con tanto di calciatori kosovari che hanno abbandonato il campo temporaneamente. Marin torna a casa quindi con un’ora in campo contro Israele e il meritato riposo in vista della sfida con il Bari. Ben diverse invece le prestazioni di Adam Nagy. Il giocatore è stato in campo in entrambi i match contro Serbia e Repubblica Ceca. Nella prima gara, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, ha francobollato Milinkovic-Savic, mentre contro i cechi, in amichevole, è andato in campo 45 minuti. Chiude invece in positivo Jan Mlakar che, dopo aver giocato 74’ nella vittoria 4-2 con l’Irlanda del Nord, ha giocato 90’ contro San Marino, segnando anche la sua prima rete in nazionale nella sfida terminata 4-0 in favore degi sloveni, ora in testa al girone assieme alla Danimarca. Prestigiosa prova per l’Islanda, capace di vincere a sorpresa contro la Bosnia per 1-0 con Hermannsson tra i protagonisti di una partita impeccabile dal punto di vista difensivo. Il giocatore salterà per squalifica il match col Bari, ma Aquilani può essere soddisfatto dell’operato del proprio difensore in campo internazionale. Largo anche ai giovani. Doppia prestazione di grande prestigio per Tommaso Barbieri con l’Italia under 20. Il terzino infatti è stato titolare contro la Germania nella sfida terminata 1-1, ma poi ha battuto 1-0 in Elite League la Repubblica Ceca, giocando ancora una volta dal primo minuto.

In campo in questi giorni di gare internazionali c’erano anche Miha Trdan, due volte titolare con la divisa della Slovenia Under 19, ma anche i giocatori di Primavera e Under 17 Robert Bocs, Martins Lormanis e Motiejus Sapola. Bocs e Lormanis (classe 2006 e 2005) hanno giocato entrambi nella sfida tra Lettonia e Austria under 19 terminata 2-2. Lo stesso Bocs aveva giocato contro anche un’altra partita pochi giorni prima. Bene anche il difensore Sapola, altro classe 2006, che è sceso in campo nei doppi match della Lituania contro Georgia (1-0 e 1-1). Risvolti interessanti quindi per i giocatori di Aquilani, per un bilancio che ha visto, complessivamente, ben 9 calciatori del Pisa in nazionale. Buone notizie arrivano anche da San Piero a Grado. Dopo Caracciolo, finalmente anche Torregrossa tornerà in gruppo (anche se bisognerà attendere oggi) con Touré e De Vitis, già a disposizione da un paio di giorni. Aquilani però scioglierà le riserve e valuterà lo stato di forma dei giocatori solo venerdì per capire chi potrà giocare contro il Bari.