I promossi e i bocciati Ecco i giocatori decisivi in casa

I nerazzurri si apprestano a vivere il momento decisivo della stagione con un calendario che deve essere l’arma in più per le speranze di ulteriore rimonta in classifica. Il Pisa infatti delle restanti nove gare avrà l’opportunità di disputarne cinque nel calore dell’Arena Garibaldi, che adesso più che mai deve tornare a essere un fattore positivo.

I più decisivi. Nelle quattordici partite casalinghe disputate finora i calciatori più importanti sono stati Olimpiu Morutan (nella foto) ed Ernesto Torregrossa. Il romeno ha totalizzato 5 gol (sui 6 totali) e 4 assist (dei 7 totali), e soltanto contro il Cittadella un suo guizzo non ha portato punti al triplice fischio. Il centravanti siculo-venezuelano invece ha confezionato tutti e 5 i gol di fronte al pubblico di casa. Non è un caso che, con la flessione delle loro prestazioni, anche il cammino interno dello Sporting Club si sia inceppato.

I piu’ impiegati. A rendere ancora più strepitoso il rendimento di Ernesto Torregrossa è il rapporto tra minuti giocati e gol realizzati. Il numero 10 infatti ha giocato 408’ all’Arena Garibaldi (sui 639’ totali, recuperi esclusi), e quindi la sua sbalorditiva media è di un gol ogni 82’. A guidare la truppa nerazzurra in termini di minutaggio casalingo è però Pietro Beruatto: il terzino mancino è partito titolare in 13 delle 14 partite interne (l’unica assenza è dovuta alla squalifica di un turno), nelle quali ha raccolto 1.128’. Staccato di oltre "due match" troviamo Adam Nagy, al secondo posto con 944’ e 11 partite da titolare. Sul gradino più basso del podio c’è Federico Barba, che ha raccolto 900’ nelle 10 gare da titolare disputate all’Arena: da segnalare, nel suo caso, che in avvio di stagione mentre i nerazzurri ospitavano Como e Genoa, il centrale romano era ancora un calciatore del Benevento.

I più indisciplinati. I calciatori maggiormente redarguiti dai direttori di gara nelle sfide casalinghe sono Arturo Calabresi, Giuseppe Mastinu e proprio Federico Barba. Il primo ha ricevuto 4 ammonizioni, sulle 7 complessive, nelle partite giocate all’Arena. Stessa quantità, sulle 6 totali, per il centrocampista sardo; il centrale difensivo invece è a quota 3 gialli "casalinghi" sui 6 fin qui sventolati sotto il suo naso.

