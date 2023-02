I cinque motivi per non perdere Reggina-Pisa

Ernesto Torregrossa

Pisa, 10 febbraio 2023 - Dopo quattro partite senza vittorie il Pisa di D'Angelo è alla caccia della vittoria esterna nel difficile campo di Reggio Calabria.



REBUS PISA - A mancare per la sfida saranno Marius Marin e Giuseppe Mastinu, ancora squalificati per un turno. La partita vedrà dar forfait anche Ernesto Torregrossa, sempre sulla via del recupero.



MOREO - Il dubbio principale riguarda Stefano Moreo. Il giocatore è mancato martedì in allenamento e mercoledì in partitella anche se giovedì poi è stato riaggregato in gruppo. Il suo impiego tra i titolari rimarrà in forse fino all'ultimo.



REGGINA - Per quanto riguarda i granata rientrerà Giovanni Fabbian dalla squalifica. Assente invece, proprio per squalifica, Zan Majer, mentre sicuri assenti saranno Federico Ricci e il marinese Michele Camporese. In dubbio invece la presenza di Hernani.



I PRECEDENTI - La Reggina ha vinto tre volte in casa contro il Pisa, mentre i neroazzurri hanno espugnato il campo di Reggio Calabria altrettante volte. L'ultima vittoria nerazzurra è datata 22 novembre 2020: Situm illude la Reggina, Masucci e Sibilli ribaltano la situazione nei minuti finali.



LA TRASFERTA - Tanti disagi per i tifosi nerazzurri alle prese con l'organizzazione per la trasferta di Reggio Calabria di domani. Con molto ritardo la autorità competenti, dopo la riunione del Gos, hanno messo in vendita solo nel pomeriggio di ieri i tagliandi per la sfida, costringendo di fatto gli irriducibili supporter nerazzurri ad organizzarsi in sole 48 ore o meno tra acquisto dei biglietti e organizzazione del viaggio.



Michele Bufalino