I cinque motivi per non perdere Pisa-Venezia

Ernesto Torregrossa, è ancora l'uomo più atteso

Pisa, 16 febbraio 2023 - Contro il Venezia i nerazzurri aprono un ciclo di due partite casalinghe da sfruttare per rimanere in scia e proseguire sulla strada della continuità. Ecco i cinque motivi per non perdere questa gara.



IN CERCA DI CONTINUITA' - A Reggio Calabria i nerazzurri sono tornati alla vittoria dopo quattro gare, riuscendo a gestire le difficoltà di un primo tempo di sofferenza, per poi affondare il colpo nella ripresa. Per D'Angelo ora la prova del nove contro il Venezia, lì dove cadde Maran nella sfida della laguna. L'obiettivo è quello della continuità.



DOPPIO SCONTRO CASALINGO - Venezia e poi Perugia, due gare da sfruttare al massimo perché tra le mura amiche, dove i nerazzurri devono provare a vincere ancora, visto che il successo casalingo manca dal 17 dicembre scorso, quando i nerazzurri vinsero con il Brescia con un perentorio 3-0.



TORREGROSSA SI O NO - A tenere banco è ancora la questione Torregrossa. Il calciatore potrebbe essere convocato, ma il suo impiego in settimana è stato altalenante. Una parte in gruppo, una parte di allenamento differenziato. Il calciatore non è ancora al top ed è certamente prematuro vederlo in campo. Molto probabilmente se arriverà la convocazione sarà semplicemente a disposizione, ma niente più. Il suo infortunio risale al 26 dicembre scorso, nella sfida contro la Spal.



I VOLTI NUOVI - Stefano Moreo, Mario Gargiulo, Emanuele Zuelli e Christian Sussi. Il quartetto dei nuovi arrivi è stato presentato in settimana dal direttore sportivo Claudio Chiellini. I primi due ormai sono parte integrante della squadra, già in campo e decisivi, come nel caso di Gargiulo. Gli altri due calciatori invece col tempo potranno dare una mano.



INVERTIRE TENDENZA - A inizio campionato i numeri sembravano essere completamente contro il Pisa. Le statistiche dicevano che, nelle ultime 6 stagioni, chi aveva raccolto solo 2 punti nelle prime 6 gare era poi sempre retrocesso. A D'Angelo il merito, ormai possiamo dirlo, di essere riuscito in questa impresa che inizialmente sembrava impossibile. Il prossimo scaglione invece riguarda chi ha perso una finale playoff. Solo il 16% delle squadre infatti è riuscito a promuovere in Serie A l'anno dopo aver perso una finale playoff. E' questa la prossima sfida del Pisa di Luca D'Angelo.



Michele Bufalino