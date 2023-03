I cinque motivi per non perdere Pisa-Palermo

Ettore Gliozzi esulta dopo un gol (Foto Pisa SC)

Pisa, 3 marzo 2023 - Ennesimo atto di questo combattutissimo campionato cadetto. A Pisa va in scena la sfida al Palermo, con tanti motivi per non perderla.



LO SPETTACOLO DELLA GARA D'ANDATA - Nella partita d'andata finì 3-3 in terra siciliana con i nerazzurri a recuperare ben 2 gol di svantaggio. La squadra di D’Angelo si trovò a inseguire subendo solo due tiri in porta nel primo tempo che corrispondono ad altrettante reti da parte di Di Mariano ed Elia, intervallate da un eurogol di Touré. Nella ripresa il 3-1 per il Palermo, ma la squadra nerazzurra reagì e prima accorciò le distanze con Gliozzi, poi trovò il pareggio con un gran destro di Tramoni.



IL DUELLO BRUNORI VS. GLIOZZI - Può essere il duello di questa seconda parte di stagione. L'anno scorso L'attaccante italo-brasiliano è stato il grande protagonista dello scorso campionato di Serie C segnando 25 gol in campionato e 4 nei playoff e venendo riscattato dalla società rosanero che ha pagato quasi 2 milioni di euro per strapparlo alla Juventus. Gliozzi invece ritorna da un attacco febbrile, ma è sempre il quarto miglior attaccante del campionato con 9 reti fatte. Il Pisa lo ha rilevato dal Como, dove faceva la quarta punta, pur avendo la migliore media tra gol fatti e minuti giocati.



IL PISA E' MEGLIO... DEL PISA - Con D’Angelo il Pisa ha già il doppio dei punti rispetto alle prime 8 giornate del girone d’andata. In quella occasione infatti i nerazzurri raccolsero solo 6 punti, mentre adesso i punti ottenuti sono 12. Attualmente il Pisa si trova al sesto posto in classifica con 41 punti, ma cosa più importante, nelle 21 giornate della sua gestione, l’allenatore originario di Pescara ha un ruolino da secondo posto. Meglio del Pisa infatti ha fatto solo il Frosinone con 46 lunghezze.



TORREGROSSA E CARACCIOLO - Sono stati fuori rispettivamente 2 mesi e 9 mesi, per poi tornare a sfornare prestazioni importanti. Il primo è già risultato determinante, con il suo assist al bacio per Touré contro il Parma, mentre il secondo è stato gettato nella mischia per sostituire Hermannsson contro il Perugia e ha già disputato due gare con altrettante prestazioni autorevoli. I due calciatori sono il valore aggiunto del Pisa. Se saranno in campo entrambi ci sarà da divertirsi.



INVASIONE ROSANERO - Allo stadio ci saranno ben oltre i 950 spettatori consentiti dal settore ospite. Infatti i tagliandi a disposizione dei tifosi del Palermo sono stati tutti acquistati nel giro di poche ore, con i supporter rosanero che hanno iniziato ad acquistare biglietti di gradinata e di tribuna. Senza dubbio sarà uno spettacolo nello spettacolo questa partita.



Michele Bufalino