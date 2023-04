I cinque motivi per non perdere Pisa-Cagliari

Pisa, 7 aprile 2023 - L'aperitivo di Pasquetta contro il Cagliari è, a conti fatti, un vero playoff anticipato. Ecco i cinque motivi per non perdere la partita. ABBUFFATA FINALE - Le prossime tre sfide casalinghe dei nerazzurri saranno contro Cagliari, Bari e Frosinone. Bisognerà dar tutto, per quelli che ormai sono, di fatto, playoff anticipati. In virtù dell’andamento attuale invece, le ultime tre giornate potrebbero essere, sulla carta, apparentemente più facili del previsto. Se i ciociari non dilapideranno tutto il loro vantaggio, potrebbero già essere promossi in Serie A quando avverrà lo scontro diretto con i nerazzurri, mentre il Brescia e la Spal, le due sfide che il Pisa si accingerà ad affrontare negli ultimi due turni, potrebbero essere contro due team già retrocessi. QUI PISA - La squadra di D'Angelo ritrova Adam Nagy, squalificato nella precedente sfida contro il Cosenza. Out però Gaetano Masucci ed Idrissa Touré. Entrambi, il primo per un problema muscolare, il secondo per la botta alla caviglia rimediata col Benevento, hanno dato forfait e mancheranno contro il Cagliari. E’ tornato ad allenarsi in gruppo invece Tomas Esteves, dopo un paio di giorni di stop e allenamento differenziato. QUI CAGLIARI - Ranieri intanto pensa a un cambio di modulo, vista l’assenza di Gabriele Zappa per squalifica. Si prova a recuperare Leonardo Pavoletti in attacco. L’attaccante livornese manca infatti da oltre un mese e un suo recupero potrebbe essere una buona notizia in vista di questo concitato finale di stagione. Ci sono ben 5 giocatori in diffida. Dossena e Azzi infatti si aggiungono Goldaniga, Altare e Makoumbou. OCCHIO A LAPADULA - Occhio Pisa, il Cagliari ha in serbo l’arma Gianluca Lapadula. L’italo-peruviano infatti si trova in un periodo di forma davvero strabordante, con 9 gol nelle ultime 7 partite disputate dal giocatore. Lapadula non è andato a segno solo contro il Genoa nelle partite in cui è sceso in campo, regalando ben due doppiette con Ascoli e SudTirol, riuscendo anche fornire ben 2 assist nelle ultime 3 partite e volando in testa, con 16 reti segnate in 26 match, alla classifica marcatori. TORREGROSSA, TOCCA A TE - Adesso il numero 10 del Pisa vuole restituire, con gli interessi, tutto il tempo perso con gli infortuni. Per farlo, nel corso degli ultimi giorni, il calciatore sta effettuando uno specifico allenamento personalizzato tecnico-tattico e atletico, rimanendo anche oltre il tempo previsto dalle sessioni stesse assieme ai preparatori e allo staff. L’obiettivo è quello di mettere il calciatore nelle migliori condizioni possibili, cercando anche di partire titolare contro il Cagliari. Michele Bufalino