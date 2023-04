I cinque motivi per non perdere Pisa-Bari

Pisa, 22 aprile 2023 - Contro il Bari inizia il vero rush finale della stagione. Al Pisa la responsabilità di interrompere la marcia dei pugliesi. Senza una vittoria potrebbe arrivare anche la promozione anticipata del Frosinone in Serie A. IMPARARE DALL'ANDATA - L'andata fu una delle partite più importanti della gestione D'Angelo. La vittoria mancò forse a causa dell'espulsione di Adrian Rus a un quarto d'ora dalla fine della partita, ma quello 0-0 restituì una formazione in gran forma, capace di mettere in difficoltà, giocando ad altissimi livelli, una delle squadre più forti del campionato. All'andata però mancava Cheddira, impegnato ai Mondiali in Qater con la propria nazionale. Questa volta però il bomber ci sarà. IL MOMENTO DEGLI ESPERTI - Quanti sono i giocatori del Pisa ad essere risultati determinanti per la promozione in Serie A in passato? Dal portiere Nicolas, passando per Federico Barba, Antonio Caracciolo e Arturo Calabresi, la difesa nerazzurra ha prodotto tanti giocatori che hanno vinto il campionato o i playoff. Quindi Giuseppe Mastinu, Ernesto Torregrossa, Stefano Moreo e Gaetano Masucci, mentre il centrocampo è il reparto con meno esperienza di vittorie ad alti livelli. SCONTRI DIRETTI DA MIGLIORARE - A differenza delle stagioni passate, il Pisa ha inanellato risultati per lo più negativi contro le prime classificate. Con ancora un paio di scontri diretti da giocare, contro Bari e Frosinone, il Pisa ha ottenuto ‘solo’ 12 punti in 12 partite, con 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte contro le altre 7 formazioni posizionate tra il primo e l’ottavo posto in classifica. In 12 partite disputate contro le big del campionato, il dato positivo sono le sole 6 reti subite, mentre sono soltanto 5 le reti segnate, una sola delle quali messa a segno dagli attaccanti, su rigore, con Gliozzi. LA CARICA DEL PUBBLICO - Contro il Bari si andrà molto probabilmente oltre quota 9500 spettatori. Venerdì sera erano stati già stati 'riempiti' oltre 8500 posti tra biglietti venduti e abbonamenti e, considerando anche un settore ospiti molto nutrito, con tifosi dalla Puglia che, presumibilmente, riempiranno anche altri settori dell'Arena Garibaldi, sarà una partita dalle grandi occasioni. Per il Pisa è arrivato il momento di farsi cullare dai propri supporter. SOSTITUIRE BERUATTO - Come sostituire Beruatto? Senza di lui, in due anni, il Pisa ha vinto una volta sola in 6 partite, a dimostrazione della sua importanza nello scacchiere. In rampa di lancio c'è Esteves, ma occhio anche Gargiulo, mentre Sussi difficilmente sarà impegnato sulla sinistra. Michele Bufalino