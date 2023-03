I cinque difetti Ecco dove il Pisa deve migliore

di Michele Bufalino

Il secondo posto è ormai lontano anni luce e la spaccatura tra i primi quattro posti della classifica e il resto delle contendenti playoff è una realtà. Il Pisa si trova quindi nelle condizioni di poter lottare quasi esclusivamente per il quinto posto che le darebbe il vantaggio di poter giocare in casa il turno preliminare. La squadra di D’Angelo però, per fare il salto di qualità in una lotteria come quella degli spareggi, deve necessariamente risolvere alcune criticità.

Le partenze ad handicap – La prima problematica è senza dubbio quella relativa alle partenze a singhiozzo. Ormai da troppo tempo, con cinque gare consecutive in casa, oltre che a Modena, i nerazzurri subiscono gol nelle primissime fasi della partita, costretti poi ad inseguire per il resto del match. Se, parole di Giovanni Corrado, ribaltare un match è un’eccezione e non una regola, la regola dev’essere quella di avere la concentrazione alta fin da subito, non aspettando un evento traumatico per reagire. L’approccio sarà fondamentale se i nerazzurri vorranno continuare a lottare per la Serie A.

Le giocate dei singoli – Difetto, ma anche pregio di una squadra che si rispetti, ultimamente le gare vengono sempre risolte da qualche giocata di un singolo. Se si prendono infatti le ultime 3 gare disputate prima di Modena, con il Palermo la partita è stata risolta da un eurogol di Sibilli a recuperare un match ormai perso, col Parma invece è arrivata una vittoria grazie alla bomba di Touré su giocata di Torregrossa, con il Perugia invece la gara è stata ribaltata grazie a un gioiello di Morutan e un gol pazzesco di Marin.

In area e fuori area – Questo riporta l’attenzione su un altro problema delle ultime partite. I nerazzurri segnano solo su "tiro della domenica", ma poche volte riescono ad essere efficaci all’interno dei sedici metri. Col Modena l’esempio è lampante. Il Pisa ha sì tirato 14 volte nel corso della partita, ma un solo tiro è arrivato nello specchio della porta. Troppa imprecisione, ma soprattutto troppo ricorso ai tiri da fuori e poca fantasia, nonostante l’ampia scelta di trequartisti, per riuscire a servire un efficace ultimo passaggio.

Le punte steccano - Se i trequartisti hanno spesso risolto le partite con una giocata, in attacco invece le punte non stanno rendendo come dovrebbero. Torregrossa non è ancora tornato al top dopo l’infortunio, Gliozzi non segna su azione dal 17 dicembre scorso, mentre Moreo non si è ancora sbloccato, né ha trovato l’intesa coi compagni di reparto.

L’alternativa a Beruatto - L’ultima problematica riguarda alcune alternative in un ruolo chiave. Il Pisa non ha un terzino sinistro oltre a Beruatto. E’ vero, formalmente ci sarebbe Sussi, ma se per stessa ammissione di D’Angelo il sostituto è Esteves e se il tecnico ha riadattato Gargiulo, vuol dire che se Beruatto non rende, a sinistra il Pisa è costretto a usare la fantasia.