Guaio Torregrossa, nuova ansia per D’Angelo

di Michele Bufalino

Una nuova potenziale tegola potrebbe aumentare il numero di indisponibili nel gruppo squadra nerazzurro in vista della difficile trasferta di Ascoli, prevista per il primo di maggio. Ieri infatti, dal campo di San Piero a Grado si è fermato anche Ernesto Torregrossa. Il giocatore non si era allenato col gruppo anche giovedì, facendo un lavoro differenziato specifico, ma è rimasto nuovamente a parte anche nella giornata di ieri. Per il giocatore però si tratterebbe di un problema muscolare nuovo, di cui valutarne l’entità. Prematuro per il momento capire se riuscirà ad essere convocato per la sfida di lunedì, ma i dirigenti adesso lo seguiranno attentamente per capire il da farsi.

Molto probabilmente i dubbi saranno sciolti in conferenza stampa dal tecnico D’Angelo nella giornata di domani, quando si presenterà ai giornalisti prima della partenza per Ascoli. Se confermato sarebbe il quarto infortunio stagionale per il numero dieci, dopo il recupero estivo in seguito all’operazione, il nuovo stop a fine estate contro il Genoa e il terzo fermo a dicembre, prima di mancare un altro mese e mezzo. A questo punto della stagione però ogni partita saltata assume un peso ben diverso. Nel frattempo lo staff medico sta cercando anche di rimettere in piedi Ettore Gliozzi, fermatosi all’ultimo minuto nel corso dell’allenamento che ha preceduto la sfida al Bari. L’attaccante ha svolto un allenamento differenziato atletico con l’obiettivo di essere convocato per la trasferta di lunedì, ma ancora non sono state sciolte le riserve. Niente da fare invece sia per Idrissa Touré, la cui assenza contro l’Ascoli era stata già in parte preannunciata prima della partita del Bari, sia Alessandro De Vitis che è rimasto ancora una volta a riposo. Come noto gli attuali infortunati vanno a sommarsi, nella lista degli assenti, agli squalificati Giuseppe Sibilli, Antonio Caracciolo e Adam Nagy. L’emergenza in questo momento si è quindi propagata dal centrocampo al reparto offensivo. A questo punto le uniche due punte disponibili sarebbero Moreo e Masucci, così come sulla trequarti Morutan e i fratelli Tramoni. Ci sarà spazio per tutti questi interpreti con molta probabilità nel corso della sfida di Ascoli. La speranza è che Torregrossa e Gliozzi o almeno uno dei due, possa recuperare, altrimenti ci saranno ben 7 assenti nel gruppo nerazzurro, un numero record per questa stagione calcistica.

Nel frattempo anche le giovanili nerazzurre vanno verso il loro finale di stagione. Weekend ricco di appuntamenti per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club. L’attenzione è rivolta principalmente sulla Primavera, impegnata in trasferta in casa della Reggina, con l’obiettivo di cercare di riavvicinarsi alla zona playoff, mentre gli Under 17 che la settimana scorsa hanno chiuso il loro campionato conquistando il settimo posto in classifica, affronteranno in amichevole il Pontedera, così come gli Under 15. Gli Under 16, infine, saranno impegnati in un Torneo a Recco.