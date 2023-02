Gruppo a lavoro Torregrossa non forza

Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento del Pisa alla sfida di domani sera, quando all’Arena Garibaldi arriverà un Perugia tonificato dal rotondo 3-0 rifilato alla Ternana nel sentitissimo derby umbro. Mister D’Angelo può contare su tutti gli effettivi del gruppo, anche se Federico Barba ed Ernesto Torregrossa continuano a lavorare con qualche accortezza in più per non mettere a repentaglio il percorso di completo recupero dai rispettivi infortuni muscolari. Oggi pomeriggio si svolgerà l’ultimo allenamento sui campi di San Piero a Grado, domani mattina invece la breve rifinitura allo stadio. A Perugia il morale è altissimo anche se Castori dovrà fare a meno di diversi elementi: il grande ex Francesco Lisi non ci sarà per squalifica, al pari degli infortunati Marcos Curado e Marco Olivieri. Poche possibilità anche per Aleandro Rosi, uscito acciaccato dal derby di sabato scorso, mentre dovrebbero essere della gara Cristian Dell’Orco e Giuseppe Di Serio. Le due formazioni giocheranno con il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per ricordare Ilario Castagner. La Lega B intanto ha ufficializzato le date dei prossimi playoff e playout. Il turno preliminare degli spareggi promozione si giocherà il 26 e 27 maggio (quinta contro ottava e sesta contro settima), semifinali di andata il 29 e 30 maggio con il ritorno fissato al 2 e 3 giugno, finalissime programmate all’8 e 11 giugno. I playout tra la sedicesima e la diciassettesima invece si giocheranno il 25 maggio e il 1° giugno. La prossima stagione cadetta, infine, scatterà il 19 agosto.

M.A.