Tra i giocatori più rappresentativi della Juventus Next Gen, portato in prima squadra spesso anche dal tecnico Massimiliano Allegri, Zuelli è già un giovane veterano, con anni di carriera sulle spalle. Prima dei bianconeri infatti aveva giocato nel Chievo distinguendosi come un calciatore tanto di quantità, quanto di qualità. Arriva a Pisa con un contratto di due anni e mezzo di durata: "Per me è una grandissima occasione. Sono felice di essere qui. Sia al Chievo che alla Juve ho giocato in tanti moduli e ruoli. Ho giocato come mediano a destra, a sinistra e mi sono trovato sempre bene".

Il sorriso da bravo ragazzo e l’umiltà di mettersi al servizio della squadra, Zuelli racconta come è stato l’approccio della società nerazzurra sul mercato: "Sono uno che cerca di dare sempre il massimo per aiutare la sua squadra – ammette –. Appena ho saputo che il Pisa voleva prendermi e darmi questa occasione sono stato felice perché l’anno scorso mi avevano bene impressionato arrivando in finale playoff". L’ingresso in squadra è stato più che positivo, con D’Angelo che sta impiegando in calciatore in due ruoli differenti: "La squadra già dal primo giorno ha cercato di mettermi a mio agio - racconta Zuelli -. D’Angelo mi sta impiegando come mezzala e come mediano. Spero di poter dare una mano e di imparare dai miei compagni". Al suo arrivo è stato subito ‘battezzato’ da Federico Barba che lo ha salutato con affetto, essendo i due stati in passato compagni: "Barba quando mi ha visto mi ha fatto una battuta dicendomi che ero cresciuto. Si è fatto sentire anche Leverbe che è stato con me al Chievo, augurandomi il meglio". Il nuovo calciatore del Pisa ha poi ringraziato la Juventus per il suo periodo di crescita personale: "Mi sono allenato tanto con Allegri che mi ha portato anche in panchina con il Sassuolo. Lo devo ringraziare veramente tanto"

M.B.