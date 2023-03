Gran Premio del Monte Serra, le foto e la classifica

Foto Regalami un sorriso

Pisa, 4 marzo 2023 – Edizione numero 17 per il Gran Premio del Monte Serra che ricorda i 46 anni (dal 3 marzo 1977) del disastro aereo del C-130 'Vega 10' dove perirono 38 cadetti e un ufficiale dell'Accademia Navale di Livorno e 5 membri dell'equipaggio della 46a Brigata Aerea di Pisa.

Dal 2007 l'Associazione Familiari Vittime del Monte Serra con Andrea Maggini e oggi Pisa Road Runners con il supporto del Comune di Calci, G.P. La Verrua, delle Associazioni di Volontariato locali (G.V.A. P.Logli di Calci, Misericordia di Calci, Compagnia di Calci, Magistratura di Calci e il coordinamento della nuova Consulta locale) e degli sponsor ricordano quel momento con una sfida aperta a tutti interamente in salita (dalla Certosa ai piedi del faro monumento dedicato ai 44 ragazzi in località Prato di Ceragiola) misurata Fidal nel 2008 per totali 9,266 km.

LA CLASSIFICA

LE FOTO DI REGALAMI UN SORRISO