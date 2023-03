"Gran Premio del Monte Serra, Ragazzi del Vega10", oltre 450 iscritti per la 17ª edizione

La presentazione del gran premio

Calci (Pisa), 2 marzo 2023 -Presentata stamani, alle ore 12,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Calci, la 17ª edizione del Gran Premio del Monteserra Ragazzi del Vega 10, originale corsa in salita di 9,266km alla presenza delle autorità locali (Comune di Calci), Militari (Accademia Navale di Livorno e 46ª Brigata Aerea di Pisa), stampa, gruppi sportivi, associazioni di volontariato e cittadinanza. Hanno presentato l’evento Andrea Maggini, organizzatore storico dell’evento dal 2007 e presidente Pisa Road Runners Club, Giuseppe Musolino in rappresentanza dell’Associazione dei Familiari delle vittime del Monte Serra, il Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il Generale B.A. Giuseppe Addesa, Comandante della 46ª Brigata Aerea di Pisa, e il Capitano di Fregata Alessandro Bausone, comandante ai Corsi Ausiliari dell’Accademia Navale di Livorno. Presenti anche Alessandro Sale e Maria Luisa Gallo in qualità di presidente e vicepresidente della Consulta delle Associazioni di Calci, le quali metteranno a disposizione numerosi volontari per l’assistenza lungo il percorso.

GHIMENTI - Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti ha ringraziato i Pisa Road Runners e i familiari delle vittime “per essere tornati dopo la tristissima parentesi del Covid”. “Il GP del Monte Serra – ha sottolineato il primo cittadino - è un evento molto sentito e partecipato anche dalla comunità calcesana, che negli anni ha saputo creare legami che vanno ben al di là dello sport”. L’Accademia, ha fatto sapere Bausone, parteciperà alla corsa di quest’anno con ben 119 iscritti, a conferma della storica vicinanza della Marina Militare alla manifestazione. Mentre Addesa, nel ricordare che il 28 Marzo l’Aeronautica Militare festeggerà il suo centenario, ha sottolineato come questa iniziativa sia un qualcosa di positivo, “che serve sì a ricordare ma anche ad onorare chi realmente mette la sua vita al servizio degli altri”. A conclusione della conferenza stampa, il sindaco Ghimenti e la vicesindaco Valentina Ricotta hanno consegnato a Maggini e Musolino la medaglia ufficiale del Comune di Calci, “per il costante impegno ad organizzare il ‘Gran Premio del Monteserra - Ragazzi del Vega 10’ e, fatto assolutamente non scontato, per aver riattivato la manifestazione dopo la sospensione dovuta all’emergenza pandemica”. “A voi il nostro più sentito ringraziamento – hanno aggiunto - anche per aver voluto e saputo onorare il ricordo di quel tragico 3 Marzo 1977 affiancando alle celebrazioni solenni un evento sportivo di grande rilievo, che dà prestigio alla Valgraziosa, che viene gareggiato con emozioni e sentimenti che vanno anche al di là dello Sport e che vede il pieno e vivo coinvolgimento della nostra comunità”.

M.B.