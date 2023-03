Gliozzi, un’indecisione di troppo E il tridente pesante è "bocciato"

ESTEVES 5,5. Qualche sgasata delle sue, ma anche tanto affanno nel tappare le falle di fronte agli attacchi siciliani. Provoca il rigore, poteva farvi ben poco.

CARACCIOLO 6. C’è un momento nel primo tempo in cui gli avversari gli arrivano da tutte le parti. Non tentenna e mantiene la barra dritta, ma rimedia un giallo che consiglia il mister di toglierlo dalla contesa nella ripresa. (Hermannsson 6: si ritrova dentro agli stessi problemi. Il duello aereo con Soleri è una battaglia all’arma bianca che spesso lo vede uscire sconfitto).

BARBA 6. Nei palloni alti va un po’ meglio rispetto ai colleghi di reparto, ed ha il grande merito di mettere sempre la museruola allo spauracchio Brunori. Quando il rosanero lo punta, il centrale lo ferma con le buone maniere.

BERUATTO 5,5. Partecipa all’azione del vantaggio ospite perdendo di vista Di Mariano, che lo svernicia alle spalle prima di superare Nicolas. Fa una fatica bestiale ad alzare i giri del motore, ma nella ripresa riesce almeno a bloccare la sua fascia.

TOURÈ 5,5. Il tedesco non ingrana le marce alte ammirate a Parma e contro il Perugia. Comprensibile un calo di intensità dopo una settimana vissuta a mille all’ora.

MARIN 6. Gara dai due volti. Nel primo tempo gira a vuoto come play davanti alla difesa, nel secondo tempo si sposta di qualche metro e come mezzala trascina i compagni.

MASTINU 5. Si vede soltanto dopo dieci minuti quando becca il giallo per una chiusura fuori tempo in mezzo al campo. (Nagy 6: si prende la regia della manovra senza paura, accettando la pressione degli avversari nella zona nevralgica del campo facendo girare con maggiore velocità la palla).

MOREO 5,5. Si piazza alle spalle della coppia di centravanti e si sbatte in lungo e in largo per rompere l’inerzia del match. Ma non va oltre un diagonale dal limite alla fine del primo tempo. (Masucci 6,5: si getta nella mischia con la solita voglia di un ragazzino e mette lo zampino nell’azione del pareggio).

GLIOZZI 5,5. Fa a sportellate senza sottrarsi mai al duello fisico. Pesa tantissimo l’indecisione sul pallone regalato gentilmente dalla difesa rosanero un attimo dopo il pareggio, quando tutto lo stadio stava pregustando il sorpasso.

TORREGROSSA 5,5. La condizione ancora non lo sorregge e si vede in un pomeriggio in cui gli avversari lo pressano da tutte le parti, senza lasciargli neppure un secondo di tempo per pensare la giocata decisiva per i compagni. (Morutan 5,5: si getta nel vortice della complessità pomeridiana senza trovare la chiave giusta per dissipare le nubi).

D’ANGELO 5,5. Prova a forzare schierando dal 1’ i tre tenori della batteria offensiva, ma si ritrova a dover rincorrere gli avversari per un’ora abbondante di gara. Va molto meglio con le correzioni apportate tra l’intervallo e il 70’, propiziando ancora una volta la svolta decisiva dalla panchina. Nonostante le difficoltà, si mette in tasca il settimo punto in tre gare racchiuse in otto giorni.

M.A.