Gliozzi torna al gol finalmente su azione

Tra le pochissime note positive nella cocente e deludente sconfitta contro il Frosinone il ritorno al gol su azione di Ettore Gliozzi che aveva illuso di poter battere la capolista. Il numero 9 nerazzurro infatti non faceva gol su azione dal 17 dicembre scorso, mentre successivamente aveva segnato due reti su rigore. Contro il Frosinone Gliozzi ha anche superato un suo precedente record raggiungendo quota 10 gol. In Serie B infatti il calciatore non aveva mai raggiunto la doppia cifra. Erano state 9 infatti le reti segnate nel corso della scorsa stagione con la divisa del Como, mentre 7 erano state le reti segnate a Cosenza. I suoi migliori risultati in carriera invece risalgono alle esperienze di Siena e Sud Tirol in Serie C. In quelle due annate raggiunse quota 15 reti (2016-17 e 2018-19) ed è ancora il suo record personale nei campionati professionistici.

M.B.