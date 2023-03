Gliozzi & Moreo, coppia da costruire Insieme non hanno mai segnato

di Michele Bufalino

PISA

Nonostante il buon periodo del Pisa Sporting Club, con ben 7 punti conquistati su 9 disponibili in questo trittico di 3 partite in 8 giorni, tra cui anche un turno infrasettimanale, la squadra di D’Angelo però non ha ancora trovato la quadra per quanto riguarda una delle sue coppie d’attacco. Non decolla infatti il tandem tra Ettore Gliozzi e Stefano Moreo, in campo per 72 minuti contro il Palermo.

Quando giocano insieme non arrivano infatti gol su azione e l’unica rete segnata con i due calciatori in campo è stato in occasione del calcio di rigore con cui Gliozzi ha trovato la rete del pareggio contro il Venezia, nella sfida terminata 1-1. Il bilancio non è dei migliori se si analizzano tutte le prestazioni della squadra fin dall’arrivo dell’ex Brescia.

Nessun gol nei 22 minuti in cui i due attaccanti hanno giocato insieme contro il Genoa (0-0). Nessuna rete neanche nei 72 minuti in cui i due hanno condiviso il campo contro il Sud Tirol (0-1), con la seconda sconfitta del Pisa con i tirolesi di questo campionato.

Nessuna rete anche contro il Venezia nei 45minuti in campo della coppia d’attacco, ma una rete contro la Reggina, sempre su rigore, di Gliozzi, quando i due si sono alternati in staffetta, cosa capitata ben tre volte da fine gennaio ad oggi. Infine, nel corso delle ultime partite, la coppia è stata ancora a secco contro il Perugia con ben 42 minuti in campo, mentre col Parma il tandem non è sceso in campo.

Il bilancio complessivo parla infatti di 253 minuti e 0 reti su azione con la maglia del Pisa per Gliozzi e Moreo, per una intesa ancora da trovare.

Questi dati confermano anche altri problemi per la squadra che, attualmente, sta viaggiando alla media di poco più di un gol a partita. Dal 21 gennaio infatti i nerazzurri hanno segnato 9 reti nelle ultime 8 gare, ovvero le gare disputate dal Pisa dall’arrivo di Stefano Moreo dopo le infinite trattative di mercato a gennaio. Tolte le due reti di Gliozzi su calcio di rigore, le punte (di riferimento) non vanno a segno mai su azione.

Certo, con il Como hanno segnato Tramoni e Masucci, col Palermo Sibilli, comunque una seconda punta, mentre col Perugia Marin e Morutan (un trequartista) e col Parma Touré, senza pensare al gol di Gargiulo contro la Reggina. Da Gliozzi e Moreo però nessuna rete su azione, aspettando il ritorno in piena forma di Torregrossa che, comunque sia, ha già sfornato un buon assist in Emilia per il compagno Touré.

Nelle ultime 8 gare infatti, più del Pisa hanno segnato ben 8 formazioni, con il Frosinone, ad esempio, che ha siglato il doppio delle reti dei nerazzurri (17) e sta giocando un campionato a parte, il Bari 14, il Genoa 10, così come il Parma, il Modena e il Como.

La coppia che non decolla ha quindi la responsabilità di riuscire a trovare, il più presto possibile, l’intesa e la via del gol per permettere al Pisa di poter continuare a concorrere per la Serie A, visto il quinto posto ritrovato.