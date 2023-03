Gli uomini chiave di D’Angelo in trasferta

La gara di domani al "Braglia" inaugura il quarto finale della stagione, quello decisivo in ogni zona della classifica. Per il Pisa si apre la volata per il miglior piazzamento playoff, con un occhio attento a ciò che potrebbe accadere nello sprint per il secondo posto: conquistare la maggior parte dei 30 punti ancora a disposizione potrebbe schiudere prospettive, al momento, parecchio remote viste le tre compagini che separano lo Sporting Club dalla promozione diretta (Genoa, Bari e SudTirol). Il primo avversario da affrontare è il Modena: gli uomini di D’Angelo distano sette lunghezze dai gialli e, vincendo, li spingerebbero ancora più indietro tagliandoli così fuori dalle speranze di rimonta.

I PIU’ DECISIVI. Nelle 14 gare esterne disputate finora, il Pisa ha raccolto 20 punti. Molti di questi sono stati propiziati dalle prestazioni di Ettore Gliozzi e Idrissa Tourè, i due bomber "da trasferta" dell’organico. Dei 9 gol complessivi, il centravanti calabrese ne ha realizzati 5 lontano dall’Arena Garibaldi. E in ben due occasioni è stato decisivo nell’esito della partita: a Venezia, quando segnò il primo gol in nerazzurro e permise alla squadra di strappare un punto importante, e nella partita di Perugia, quella del ritorno di D’Angelo. Gliozzi tornò dal "Curi" con una doppietta decisiva. L’altro elemento fondamentale nell’economia dello Sporting Club è Idrissa Tourè, che ha segnato soltanto in trasferta: a Perugia, a Palermo e a Parma. Seguono poi a quota 2 centri, in questa speciale classifica, Sibilli, Masucci e Matteo Tramoni.

I PIU’ IMPIEGATI. Cambia leggermente la graduatoria alla voce "minutaggio": il calciatore più utilizzato da Maran e D’Angelo lontano dall’Arena Garibaldi è Pietro Beruatto, che ha giocato 1.125 minuti (recuperi esclusi) sui 2.253 complessivi. Il terzino mancino è partito titolare in 13 delle 14 trasferte. A quota 11 gare esterne troviamo poi Tourè (con 1002 minuti trascorsi in campo) e Adam Nagy (993’). Molto ampio anche il minutaggio di Olimpiu Morutan in trasferta: il folletto romeno ha giocato 866’, partendo titolare in 10 occasioni. Menzione a parte la merita, ancora una volta, Ettore Gliozzi, che lontano dall’Arena viaggia alla media di un gol ogni 136’, avendo giocato da titolare appena la metà delle 14 trasferte.

I PIU’ CATTIVI. Nella volata finale peseranno molto anche i cartellini, con le relative squalifiche che potrebbero privare la squadra di risorse preziose. Nello spogliatoio nerazzurro troviamo attualmente in diffida Adam Nagy, Giuseppe Sibilli e Pietro Beruatto. Proprio il numero 20 è tra i più indisciplinati in trasferta, dove ha rimediato 6 dei 9 gialli complessivi. È a quota 7+1 Marius Marin, che ha già raggiunto la doppia cifra complessiva delle ammonizioni da inizio campionato. Quel "più uno" è relativo al secondo giallo ricevuto in casa del Genoa, che gli costò l’espulsione. Anche Arturo Calabresi dovrà frenare gli ardori da domani: delle 7 ammonizioni totali, il difensore romano ne ha ricevute 5 nelle gare esterne.

M.A.