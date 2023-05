"Gli Ultras non si arrendono mai" La Curva: "Adesso tocca a voi"

L’amore di un popolo si misura anche, se non soprattutto, dalla reazione nei momenti più duri e aridi di gioie e soddisfazioni. E la passione che anima la tifoseria nerazzurra, anche al termine dell’ennesima sconfitta incassata sul prato dell’Arena Garibaldi, è tutta racchiusa nello striscione esposto in avvio e al termine della partita in curva Nord: "Gli ultras non si arrendono mai. Adesso tocca a voi". Al terzo gol siglato dal Frosinone e al triplice fischio del signor Cosso ha riecheggiato anche il coro "Mister facci entra’, giocano gli ultrà", che non risuonava all’interno del catino di Porta a Lucca da tempo immemore. Un’affermazione che con forza ribadisce tutto l’amore incondizionato della gente di Pisa e provincia, che non riesce quasi a capacitarsi delle difficoltà psicologiche vissute dai propri beniamini. L’auspicio è che lo "schiaffone" che la tifoseria ha virtualmente recapitato a D’Angelo e compagnia serva a rinsaldarne e rinnovarne gli stimoli. La lotta, come ha sottolineato la curva Nord, non è ancora finita.

M.A.