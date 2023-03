Gli impegni delle Nazionali Il Pisa che gioca nel weekend

Otto partite per sei giocatori nerazzurri in cinque giorni. E’ il bilancio dei calciatori del Pisa convocati in nazionale. Saranno giornate concitate per la legione straniera agli ordini di Luca D’Angelo, fuori dai confini italiani. Un lungo e nutrito programma attraverso amichevoli e gare di qualificazioni ai prossimi campionati Europei che abbraccia ben 3 continenti. Le sfide sono cominciate ieri sera, quando l’Ungheria di Adam Nagy ha sfidato in casa l’Estonia, dove il nuovo corso di Marco Rossi si profila e si auspica di centrare la prossima rassegna europea nel 2024. Oggi invece sarà la volta di due calciatori nerazzurri, Tomas Esteves ed Ernesto Torregrossa. Il portoghese a Bucarest giocherà con il Portogallo Under 21 contro i pari età della Romania in un’amichevole propedeutica ai prossimi Europei 2023. Il Portogallo infatti è stato inserito nel gruppo A con Georgia, Olanda e Belgio e le sfide si giocheranno il prossimo giugno. Sempre domani, in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, dove pochi giorni fa si è corso il secondo gran premio di Formula Uno della stagione, Ernesto Torregrossa sarà protagonista con la nazionale venezuelana alle 20 (ora italiana) contro la selezione araba. Domani invece toccherà ad Adrian Rus, Olimpiu Morutan e Marius Marin giocare contro l’Andorra con la divisa della Romania per le prossime qualificazioni europee. Lunedì 27 invece toccherà nuovamente ad Adam Nagy fronteggiare la Bulgaria con la divisa ungherese a Budapest, per il secondo impegno della nazionale magiara. Si chiude con una abbuffata di calcio martedì 28 marzo. Il menù prevede un antipasto esotico con Uzbekistan-Venezuela con Ernesto Torregrossa nuovamente protagonista in amichevole.

La portata principale prevede il trio rumeno-pisano con Morutan, Rus e Marin affrontare la Bielorussia a Bucarest alle 20.45 con la divisa della "Echipa Nationala", mentre si chiuderà con un’amichevole digestivo per Tomas Esteves (foto) contro la Norvegia per un’altra amichevole dal sapore europeo per il Portogallo.

Michele Bufalino