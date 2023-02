Girandole di esoneri e scommesse perse Tutti gli avvicendamenti della cadetteria

Ancora un ribaltone – l’ennesimo – a Brescia, dove l’ambiente biancoblu proprio non vuole saperne di ritrovare serenità e tranquillità. Il patron Massimo Cellino (in foto) ha dato il benservito, per la seconda volta in questa stagione, a Pep Clotet: lo spagnolo paga un ritorno disastroso alla guida delle "rondinelle" – tre sconfitte consecutive, 1 solo gol segnato e 8 incassati – e lascia il posto a David Possanzini. L’ex bomber, dopo aver iniziato l’annata alla guida della Primavera bresciana, adesso si giocherà le proprie carte al comando della prima squadra. Giravolta anche ad Ascoli dove Christian Bucchi, da tempo osteggiato dalla tifoseria, è stato scaricato anche dalla dirigenza: al posto dell’ex centravanti si siede Robert Breda, che sul fotofinish ha avuto la meglio su Giuseppe Pillon. L’ex allenatore del Livorno ritorna in sella dopo l’ultima esperienza a Pescara, nel 2021. Sale a quota due esoneri il Benevento, penultimo a quota 23 e a una sola lunghezza dal fanalino di coda Cosenza: la cura Cannavaro non ha funzionato (appena 3 vittorie a fronte di 7 pareggi e 7 sconfitte) e così, dopo Fabio Caserta, anche l’ex campione del mondo è stato allontanato dal presidente Oreste Vigorito, che ne ha approfittato per fare pulizia in tutta l’area tecnica, cacciando anche il diesse Pasquale Foggia. Sulla panchina sannita è arrivato Roberto Stellone, che nella passata stagione aveva guidato alla salvezza la Reggina. Complessivamente gli avvicendamenti da inizio campionato hanno toccato quota venti: una cifra record per la Serie B degli ultimi anni. Oltre alle novità appena citate, gli altri ribaltoni sono stati: Alberto Gilardino al posto di Alex Blessin al Genoa, Claudio Ranieri per Fabio Liverani a Cagliani, Aurelio Andreazzoli dopo Cristiano Lucarelli a Terni, Paolo Vanoli per Ivan Javorcic a Venezia, William Viali al posto di Davide Dionigi a Cosenza, la "staffetta" tra Fabrizio Castori e Silvio Baldini a Perugia, Daniele De Rossi per Roberto Venturato nella Spal, Moreno Longo dopo Giacomo Gattuso a Como e Pierpaolo Bisoli per Leandro Greco con il SudTirol.

M.A.