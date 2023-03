Già venduti 1600 tagliandi

Allenamento con la formazione Primavera per il Pisa Sporting Club di Luca D’Angelo che ha cambiato il proprio programma. Inizialmente infatti era prevista una sessione pomeridiana a San Piero a Grado, ma lo staff tecnico ha organizzato, a porte chiuse, sul prato dell’Arena Garibaldi, un allenamento congiunto con la squadra di Marco Masi. Nessun tabellino, nessun cenno ai gol e alle formazioni in campo, ma da quanto si apprende dalle segrete nerazzurre sono stati impiegati tutti gli uomini a disposizione. La partitella infatti è stata una prova generale per la sfida con il Modena di sabato alle 14 presso il "Braglia". Non sono comunque mancate alcune esercitazioni specifiche sui calci piazzati e sugli schemi offensivi. Oggi pomeriggio la squadra tornerà in campo al "Cetilar" di San Piero a Grado e quindi concluderà la preparazione domani mattina nuovamente all’Arena con la rifinitura al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati. Nel frattempo è stata resa nota la terna arbitrale per la gara di sabato. Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara all’arbitro Manuel Volpi di Arezzo. Il direttore di gara sarà assistito da Davide Miele di Torino e Gianluca Sechi di Sassari. Il Quarto Ufficiale sarà Mattia Caldera di Como. VAR Valerio Marini di Roma 1. AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata. Prosegue intanto la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, con i tifosi nerazzurri che, in oltre 1600 unità, affolleranno l’impianto. Pensare che degli oltre 2000 biglietti venduti, più del doppio proviene da Pisa. Di fatto la squadra di D’Angelo sentirà un ambiente del tutto casalingo per questa sfida di campionato. Michele Bufalino