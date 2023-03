Genoa e SudTirol rischi e incognite

Siamo entrati nella settimana che decreterà la partenza dello sprint conclusivo della stagione. Venerdì 31 marzo si alzerà il sipario sulla trentunesima giornata, che presenta un programma molto interessante per quel che riguarda la corsa dei nerazzurri al miglior piazzamento nei playoff. Se la sfida che attende Morutan e compagni, in casa del Cosenza, è tutt’altro che semplice, anche altre partite del prossimo week end presentano un alto coefficiente di difficoltà e, di conseguenza, potrebbero produrre risultati positivi per lo Sporting Club.

A cominciare dall’anticipo di venerdì 31 marzo: il Genoa al "Ferraris" proverà a conquistare la vittoria contro la Reggina per rafforzare ulteriormente il suo secondo posto. I calabresi invece potrebbero perdere ulteriormente terreno dal terzo e quarto posto, con l’aggravante della penalizzazione in classifica che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Anche il confronto di sabato 1 aprile tra SudTirol e Cagliari è un confronto dal quale potrebbe uscire un risultato molto interessante per il Pisa, appaiato in classifica proprio ai sardi e all’inseguimento della formazione altoatesina. Altro scontro diretto che sicuramente toglierà punti a una rivale diretta dei nerazzurri è quello del "Tardini", dove sabato si sfideranno Parma e Palermo. L’unica concorrente attualmente nei playoff che, sulla carta, avrà un impegno più abbordabile è il Bari: al "San Nicola" arriverà il Benevento. Se i sanniti dovessero essere la formazione arrendevole vista dieci giorni fa all’Arena, per i galletti la vita sarà semplice: i campani però sono alla disperata ricerca di punti e la scintilla potrebbe scoccare proprio sabato.

M.A.