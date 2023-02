Gargiulo, tempismo e inserimento E Gliozzi punta già al suo record

NICOLAS 6,5. La sua partita è ristretta all’intervento sul rasoterra scagliato da Fabbian da distanza ravvicinata al 20’. Il brasiliano risponde presente e mantiene inviolata la porta.

CALABRESI 6. Primo tempo di sofferenza e ringhi costanti sulle caviglie di Menez. Nella ripresa scioglie le briglie e si concede parecchie discese sulla fascia. Da una di queste parte il cross che si conclude con il gol di Gargiulo.

HERMANNSSON 6,5. Sempre attento sugli spioventi spediti dagli amaranto nel cuore dell’area. Strelec e Gori possono soltanto intravedere il pallone senza avvicinarvisi mai.

BARBA 6,5. Mantiene ben saldo il timone quando nella prima frazione la Reggina cerca di impensierire i nerazzurri. Di testa sono praticamente tutte sue.

BERUATTO 6. Rivas è un cliente scomodissimo ma riesce a limitare al minimo sindacale le zingarate dell’esterno reggino. Nella ripresa non sbaglia nessuna chiusura e cancella anche Canotto.

ESTEVES 5,5. L’esperimento come mezzala per il momento è bocciato. Il portoghese ha qualità da vendere con la palla fra i piedi, ma deve trovare più rapidità di pensiero per poter essere concreto in mezzo al traffico. (TOURÈ 7: il suo ingresso in campo ribalta l’inerzia della sfida. Domina tutti i duelli fisici e contribuisce a far recuperare almeno dieci metri di campo ai compagni.

NAGY 6. l’unico brivido corso al "Granillo" è provocato da un difetto di dialogo tra il magiaro e un paio di compagni. Non si fa abbattere dall’episodio e prende in mano le redini del centrocampo senza altre sbavature. (DE VITIS 6: elmetto ben calcato in testa e sangue freddo).

MORUTAN 6. Il genietto romeno è ben imbrigliato dalla difesa amaranto. Nella prima frazione si vede pochissimo, nel secondo tempo disegna il campo con l’apertura per Gliozzi che genera il penalty. Rus sv.

TRAMONI M. 5,5. di palloni giocabili nella metà campo offensiva ne vede pochissimi nella prima frazione. Lascia la contesa pochi attimi prima che la squadra decolli. (SIBILLI 7: insieme a Tourè contribuisce a sovvertire l’inerzia del match. Incorna da centravanti consumato il cross di Calabresi e meriterebbe la gioia del gol. Arriverà presto, intanto gli diciamo: "Ben ritrovato Peppe").

MOREO 5,5. Ammonito inspiegabilmente dopo trenta secondi dal fischio d’inizio. Nonostante la non perfetta condizione lotta come un leone in mezzo ai centrali di casa e si abbassa anche sulla linea della metà campo per contribuire a creare densità e riconquistare palloni.

D’ANGELO 6,5. Ha chiesto ai suoi ragazzi di giocare con il cuore, ben sapendo di avere a disposizione un gruppo di uomini che nei momenti più complicati sa rialzare la testa con personalità e qualità. Trionfa ancora una volta nel confronto diretto con Inzaghi con le idee tattiche e la maggiore qualità dei "rincalzi" partiti in panchina. Sorride anche il bilancio rispetto all’avvio sciagurato di un girone fa: +4, nonostante le difficoltà vissute nelle prime quattro gare del nuovo anno.

