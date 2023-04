"Gara tra due squadre che hanno ambizione"

Ancora in corsa per il secondo posto, con sei punti di svantaggio dal Genoa, il Bari arriva a Pisa cercando di aggrapparsi alle ultime speranze, considerando che il calendario, all’ultima giornata, li metterà proprio contro i rossoblù.

Dalla sfida dell’Arena Garibaldi dipende anche parte del destino di tutto il campionato. Se i pugliesi non vinceranno oggi e il Frosinone conquisterà i tre punti infatti, i ciociari, infatti, saranno matematicamente in Serie A.

Il tecnico Mignani, uno dei pochi a non essere mai stato messo in discussione tra gli allenatori del campionato cadetto, deve rinunciare agli infortunati di lungo corso Maiello e Scheidler, quest’ultimo allenatosi a parte. Contro i nerazzurri dovrebbe essere confermato proprio il 4-3-3 con Caprile tra i pali, Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta, quest’ultimo in ballottaggio con Ricci, in difesa, quindi Maita, Benedetti e, davanti alla difesa, uno tra l’ex Benali e Botta, cercando di sostituire, appunto, Masiello.

In attacco, invece, il trio sarà composto da Folorunsho, l’ex Antenucci e dal capocannoniere del campionato Cheddira. L’allenatore Michele Mignani è già carico per la partita, presentando i nerazzurri come uno degli avversari più temibili del torneo e infatti afferma con queste parole: "Loro sono una delle squadre più forti del campionato, si giocheranno la promozione attraverso i playoff - dichiara il tecnico del Bari durante la conferenza stampa -. Lo scorso anno sono arrivati in finale, D’Angelo ha fatto un grande lavoro".

"Si tratterà di una gara fra due squadre che hanno ambizione – prosegue ancora il tecnico Mignani analizzando il quadro – vogliono cercare di stare in alto e che hanno dimostrato di poter essere forti e competitive". "In questo momento della stagione – conclude ancora – il risultato è sempre deciso da un episodio".

Michele Bufalino