Frosinone senza Mulattieri Sono out anche Lulic e Oyono

Antenne ben dritte e guai a pensare di ritrovarsi di fronte un avversario svuotato di stimoli, con la testa già in vacanza e il corpo appesantito dai festeggiamenti avviati nella tarda serata del primo maggio e tutt’ora in corso. Il Frosinone che domani farà visita ai nerazzurri è una formazione a caccia dell’ultimo obiettivo stagionale: il primo posto. I ciociari, dopo aver centrato la promozione in Serie A grazie alla vittoria sulla Reggina, nelle ultime tre gare intendono difendere la vetta della classifica. La compagine guidata da Fabio Grosso ha valide motivazioni: dopo il successo contro il Bari del 22 ottobre, Mazzitelli e compagni hanno occupato il primo posto senza mai cederlo a nessun’altra pretendente. E adesso, dopo 25 turni consecutivi trascorsi a guardare tutti dall’alto, non hanno la minima intenzione di alzare le mani dal manubrio e rilassarsi: lo Sporting Club è avvisato. All’Arena Garibaldi la capolista sarà priva del suo bomber principale: Samuele Mulattieri (12 centri) dopo l’infortunio muscolare accusato nella sfida del 13 aprile con l’Ascoli, sta proseguendo nel percorso di terapie per riuscire a rientrare in campo nella sfida con il Genoa, ultima casalinga, della prossima settimana. Con molta probabilità non prenderanno parte alla gara di domani anche il terzino Oyono e il centrocampista Lulic.

M.A.