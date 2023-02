"Forti e completi. La primavera dirà la verità"

di Michele Bufalino

Il calciomercato è ormai stato archiviato da un paio di settimane e i primi risultati sono arrivati, con il Pisa che è uscito dalla crisi ed è tornato a vincere, tornando a inseguire la migliore posizione possibile in classifica. Due ex nerazzurri, Simone Calori ed Emanuele D’Anna, hanno analizzato il calciomercato in ottica dei prossimi mesi.

"Ritengo sia stato un mercato senza colpi eccezionali – dichiara Calori –, ma non è una cosa negativa. La società ha fatto delle scelte pensando a ciò che potrebbe capitare nei prossimi mesi, in ottica playoff. Se il Pisa fosse stato secondo in classifica probabilmente avrebbe fatto un altro tipo di mercato, più simile a quello dello scorso anno, investendo ancor più". Un mercato improntato alla rincorsa per l’ex difensore del Pisa, per poter essere anche in forma in primavera: "I punti persi nel girone d’andata sono stati tanti e la squadra di D’Angelo, venendo da una rincorsa, può pagare alla lunga anche più di un momento di rifiatamento – prosegue Calori –. Il Pisa logicamente non può più permetterselo ed ecco perché alcune mosse sono state fatte in ottica completamento della rosa, poi sarà la lotteria playoff a decidere cosa accadrà". Spese importanti, ma anche alcune scelte pagate troppo care: "Torregrossa ormai è mancato per circa 4 mesi, un’assenza pesante dal costo importante – analizza Simone Calori -. Si tratta di un costo alto pagato caro come quello per Maran e il suo staff, ma il Pisa ha fatto anche spese importanti e ha programmato. Ritengo che sia stato giusto rinnovare tutti i calciatori, con gli ultimi annunci per Nicolas, Mastinu e Masucci che arriveranno nelle prossime settimane. È giusto fare una programmazione anche per la prossima stagione, poi se il Pisa dovesse andare in Serie A, qualcosa si può senza dubbio cambiare".

Molto soddisfatto del calciomercato Emanuele D’Anna, una delle frecce del Pisa di Gianpiero Ventura: "Secondo me la società ha fatto un ottimo mercato, essenziale. Sono rimasti tutti i big ed è arrivato Moreo a completamento dell’attacco. Lo scambio Gargiulo-Ionita è servito per dare qualcosa in più in mezzo, ma cosa più importante è stata mantenere l’ossatura. Credo non si potesse far meglio". D’Anna guarda anche al futuro, ai prossimi decisivi mesi per la lotta alla Serie A: "Tutto può succedere, ci sono ancora tante partite – conclude D’Anna –. Quello fatto dal Pisa è un mercato che permetterà alla squadra in primavera di poter essere attrezzata per fare meglio possibile. Ora D’Angelo non ha punti deboli o criticità, con una squadra che può cambiare come vuole sapendo che anche chi è in panchina può fare la differenza".