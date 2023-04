Film visto altri 10 volte Il duello Riva-Annibale

Le giovani leve del tifo nerazzurro non possono saperlo, ma c’è stato un pomeriggio di 54 anni fa in cui l’Arena Garibaldi divenne, per un’ora e mezzo, uno dei centri di gravità del calcio italiano. Era il 20 aprile del 1969 e sul prato dello stadio pisano lo Sporting Club, matricola alla disperata ricerca di punti salvezza in Serie A, sfidava il Cagliari del mago Scopigno in panchina e di Rombo di tuono (l’inarrivabile Gianni Brera gli affibbiò questo soprannome, dovuto al fenomenale mancino di cui era dotato il centravanti originario di Leggiuno) Riva in attacco. Un mito per l’intera Sardegna e un totem della nazionale azzurra. La formazione di Renato Lucchi riuscì a tenere bene il campo fino all’episodio che portò al calcio di rigore per gli isolani. Manco a dirlo, sul dischetto si presentò "Gigirrriva" (l’accento sardo impone questa pronuncia): da una parte il 9 per eccellenza del calcio italiano del dopoguerra, dall’altra Antonio Annibale, anche lui idolo del pubblico di casa e tra i protagonisti della storica promozione in A dell’anno precedente. Riva calciò col suo sinistro, Annibale intuì e mantenne inviolata la porta del Pisa. Il match finì 0-0, quel punto non servì ai nerazzurri che retrocessero qualche settimana dopo, ma quel giorno è entrato di diritto nella storia del calcio pisano. Complessivamente la sfida tra nerazzurri e rossoblu è stata giocata 10 volte: il bilancio è di 4 vittorie del Pisa, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima volta le due compagini si sono incrociate il 28 ottobre 1990 in Serie A: ancora 0-0 e di nuovo retrocessione in cadetteria per il Pisa a fine campionato.

M.A.