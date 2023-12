Fgl-Zuma in rimonta espugna Roma

Primo regalo sotto l’albero per la Fgl-Zuma che si impone in esterna contro la forza corazzata laziale fermata dopo quasi 2 ore di gioco e con un avvio difficile per le toscane soprattutto in difesa. Combattuta la prima frazione con la Fgl-Zuma sempre al comando, ma sul finale la spunta il Volleyro Cdp Roma. Ancora massimo equilibrio anche nel gioco successivo, ma sono le castelfranchesi a pareggiare e la gara cambia volto: la Fgl-Zuma sale in cattedra, le padrone di casa sono travolte con con divari anche di 10 punti. La Fgl-Zuma si gode il suo record di imbattibilità e il suo primo posto con 22 punti. Grande partita nel fondamentale del muro; ben 18 di cui 6 firmati da Colzi, mentre Renieri scatenata sotto rete, 13 attacchi e 3 muri. Finale di partita 1-3 e la Fgl-Zuma festeggia.