Una prima frazione di grande attenzione e dedizione in fase difensiva, poi la ripresa con il gas quasi sempre aperto impreziosita dal cross che ha propiziato il tap-in vincente di Gargiulo. Arturo Calabresi si gode il successo con pacatezza: "Questa vittoria ha un valore doppio per il momento in cui è arrivata, per la caratura dell’avversario che ha sempre occupato il vertice della classifica e per la dinamica". Il terzino nerazzurro svela anche un retroscena: "In settimana e anche nell’intervallo il mister ci ha chiesto di giocare col cuore. Siamo felici e orgogliosi di esserci riusciti, ce l’abbiamo messa tutta ed è stato molto bello tornare a festeggiare con la nostra gente". Calabresi non si risparmia nell’analisi dei dettagli che non hanno funzionato: "Nel primo tempo abbiamo incontrato qualche difficoltà nella manovra ma siamo riusciti a bloccare tutte le loro giocate. Non ci siamo mai disuniti, ma lo spirito e la voglia non sono mai mancate".

M.A.