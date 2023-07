"Felici di ospitarvi"

Anche il sindaco di Rovetta Mauro Marinoni, interpellato dalla redazione, si prepara ad accogliere con il paese l’arrivo dei calciatori del Pisa Sporting Club e dei proprio tifosi al seguito, che riempiranno le strutture alberghiere e i locali dei dintorni. "Rovetta è felicissima di ospitare il Pisa anche quest’anno –- dichiara il primo cittadino –. È un onore che la squadra di una città così fantastica ed importante, nonché una squadra dalla lunga storia abbia scelto ancora una volta Rovetta". Marinoni racconta del buon rapporto venutosi a creare con la società nerazzurra: "Per noi è stata una bellissima esperienza negli scorsi anni – prosegue il sindaco Marinoni – La società pisana si è sempre distinta con serietà e professionalità, nonché con grande correttezza nei nostri confronti. Ci teniamo a far bella figura e speriamo di essere all’altezza per ospitare questo evento. So che la società sportiva Rovettese si è impegnata per preparare il campo e renderlo adeguato alle aspettative".

La passione per il Pisa Sporting Club si è diffusa a macchia d’olio nel territorio bergamasco: "I miei concittadini da quando ospitiamo il Pisa – confessa Marinoni – seguono la classifica della squadra e fanno il tifo". Sarà anche un’occasione per tutto il territorio di poter avere un indotto importante da questo ritiro che prevede migliaia di tifosi nerazzurri al seguito nelle prossime settimane: "Il ritiro del Pisa Sporting Club rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio anche a livello turistico - conclude il sindaco di Rovetta -. Le strutture alberghiere si stanno riempiendo". Da quanto emerge ci sarà grande afflusso specialmente nel weekend del 22 e 23 luglio, in occasione dell’amichevole contro la Pro Sesto.

