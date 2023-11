"Europei 2024: i calciatori nerazzurri qualificati"

PISA

Più in alto della nazionale italiana. Tutti i calciatori nerazzurri qualificatisi per gli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania si troveranno in una fascia più alta di quella degli azzurri. Adam Nagy con la sua Ungheria e Marius Marin con la sua Romania sono in seconda fascia, mentre Jan Mlakar con la sua Slovenia si trova in terza fascia. Ognuno di loro ha la possibilità di essere sorteggiato, il prossimo 2 dicembre, nel gruppo con l’Italia allenata da Luciano Spalletti, terminata in quarta fascia nei sorteggi. Festa grande soprattutto per Marius Marin, elemento centrale della Romania, qualificatasi con il primo posto nel girone, da imbattuta, con soli 5 gol subiti in 10 partite. Forse il risultato più importante per tutto il movimento calcistico del paese, di cui Marin ora è uno dei più importanti rappresentanti, avendo collezionato 15 presenze in nazionale maggiore negli ultimi 2 anni, dopo aver rappresentato da capitano il proprio paese alle Olimpiadi 2020. Grande festa per tutta la Romania, in patria con uno stadio gremito. Lo stesso Marin ha condiviso tanti scatti dei momenti di festa, tra cui foto assieme agli amici di sempre, come gli ex calciatori del Pisa Olimpiu Morutan ed Adrian Rus, tra gli elementi centrali della ‘Echipa Nationala’ rumena. Può esultare anche Adam Nagy, uno dei calciatori più esperti del gruppo magiaro allenato da Marco Rossi.

Il suo è stato un percorso impeccabile e da titolare, arrivato anch’esso col primo posto da imbattuto, facendo da chioccia alle nuove leve coinvolte nella corsa agli Europei dal commissario tecnico italiano.

Resterà da capire quale sarà il futuro del giocatore al Pisa, dopo l’apertura alla cessione nella finestra di gennaio, per non perdere la possibilità di far parte della sua nazionale alla rassegna continentale che si svolgerà in terra tedesca nel finale di stagione. Nel frattempo il giocatore si sta allenando già a San Piero a Grado negli scatti divulgati dalla società nerazzurra. Ha sorpreso anche la Slovenia di Jan Mlakar, giunta seconda, ma a pari merito con 22 punti collezionati assieme alla Danimarca nel gruppo H.

Dopo una lunga esperienza nell’under 21 Mlakar è diventato titolarissimo nel 4-4-2 degli sloveni come esterno sinistro, collezionando ben 14 presenze con 2 gol negli ultimi 2 anni. L’ultimo calciatore ad essersi qualificato per gli Europei, ma quelli Under 19, è Miha Trdan, protagonista nella Slovenia Under 19.

Il centrocampista ha disputato tutte e tre le partite del suo gruppo di qualificazione da titolare, con i giovani under che sono arrivati dietro al Belgio, ma davanti ad Irlanda e Albania. Non ha ancora trovato una maglia con la prima squadra di Aquilani, ma finora Trdan si è ben distinto nella Primavera, contribuendo alla corsa al vertice della squadra allenata da Matteo Innocenti.

Michele Bufalino