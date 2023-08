Ettore Gliozzi è l’ago della bilancia delle trattative nel pacchetto offensivo

Pisa, 23 agosto 2023 – Tutto ruota attorno al profilo e alle qualità di Ettore Gliozzi. Non è un mistero che, ormai da settimane, sulle tracce centravanti calabrese si siano messe diverse società cadette e che la dirigenza nerazzurra stia riflettendo, assieme a mister Aquilani e al suo staff, sull’opportunità di cederlo. Scorrendo la lista delle alternative a disposizione nel pacchetto offensivo, però, ci possiamo accorgere di come il suo sia un identikit unico: l’ex Como e Cosenza è, di fatto, il solo centravanti di ruolo della rosa.

Nelle uscite amichevoli e nell’unica gara ufficiale fin qui disputate Aquilani – complice il problema al ginocchio accusato dal numero nove in avvio di ritiro – ha alternato nella posizione di terminale offensivo i vari Torregrossa, Moreo e Masucci, evidenziando costantemente una problematica: a fronte di una discreta mole di gioco, abbinata a una buona qualità, manca al centro del reparto uno stoccatore da area di rigore. Perché Torregrossa e Moreo hanno dimostrato, nel corso della carriera, di rendere molto meglio se affiancati a un ariete in grado di fornire sponde e aprire varchi in profondità.

L’italo venezuelano nella prima (mezza) stagione vissuta all’ombra della Torre ha evidenziato tutte le sue qualità di regista offensivo accanto a un ariete vero e proprio come George Puscas. Dal gennaio al maggio del 2022 Ernesto Torregrossa mise insieme 8 reti e 2 assist, agendo principalmente da “battitore libero” giostrando su tutto il fronte dell’attacco. Discorso simile, anche se con caratteristiche tecniche differenti, per Stefano Moreo. Le migliori annate dell’attaccante milanese sono state quelle con le maglie dell’Empoli e del Brescia, quando ha potuto convivere in attacco con un altro compagno di reparto strutturato.

Di Tano Masucci possiamo soltanto che tessere gli elogi, ma anche lui sia per qualità che per anagrafe non può indossare i panni del riferimento offensivo principale. Una valutazione simile possiamo esprimerla anche per le corsie esterne: attualmente gli elementi in grado di occupare queste caselle sono D’Alessandro, Arena e Matteo Tramoni. Il fratello, Lisandru, da Under non va ad intaccare la lista degli Over e di conseguenza gli ultimi nove giorni di trattative terranno impegnati Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli anche su questo fronte. Un profilo con una buona esperienza in Serie B potrebbe essere di aiuto per Arena, arrivato con il “physique du role” del potenziale crac per la cadetteria, ma inevitabilmente soggetto a cali di tensione e di forma per un debuttante assoluto nella categoria. Avere alle sue spalle un compagno scafato potrebbe agevolarlo nella “digestione” dei periodi più complessi della stagione.