Etrusca Basket sconfitta da Swag Basket Cecina nella gara di ritorno

La Patrie Etrusca Basket

69

Swag Basket Cecina

78

SAN MINIATO: Lovato 23, Bellavia, Castaldi, Menconi 13, Bellachioma 9, Ermelani, Scardigli L.2, Speranza 2, Jovanovic 12, Capozio 1, Scardigli S., Ndour 3, Cravero 4. All. Martelloni. Ass. Latini e Meucci.

SWAG BASKET CECINA: Milojevic 8, Mazzantini 4, Longo 2, Bruni 16, Pistillo 10, Turini 24, Pistolesi 6, Pedroni 8. All. Da Prato. Ass. Corbinelli e Bongini.

CECINA - Cecina rimane un tabù per l’Etrusca che perde al suo cospetto anche nella gara di ritorno, ma non dopo aver lottato a testa alta e aver dominato le prime 2 frazioni tanto da far sperare in un esito diverso. In una bellissima cornice di pubblico, spalti gremiti e tanto supporto per i biancorossi si chiude la "regolaur season" con una buona prova dei ragazzi di mister Gabriele Martelloni che avevano già centrato la salvezza con 12 giornate di anticipo e puntavano a chiudere con un successo davanti al numeroso pubblico di casa. "Nelle prime due frazioni abbiamo condotto la gara – precisa la dirigenza di casa – con Lovato sugli scudi tanto da segnare un vantaggio di 13 punti a metà gara". Al rientro dall’intervallo lungo Cecina ha serrato le linee recuperando il gap con una difesa più arcigna conquistando la parità (61-61) con ottima difesa e delle buone ripartenze. I padroni di casa si sono disuniti commettendo qualche ingenuità di troppo. Nella quarta frazione, lottata punto a punto, sono gli ospiti a dare lo sprint decisivo per portar via la posta in palio con un vantaggio di 9 punti.