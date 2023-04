Etrusca attesa a Faenza in cerca di punti salvezza

L’Etrusca Basket deve rialzare la testa per guadagnare i punti necessari in chiave salvezza. Dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa contro l’Empoli il team di San Miniato si è fatto agganciare proprio dai fiorentini e adesso - quando mancano le ultime 6 giornate alla fine della stagione - è una lotta a distanza di nervi saldi, di risultati e di fortuna. Il calendario non aiuta i ragazzi della Rocca domani attesi a Faenza in casa della vice capolista 36 punti a 4 lunghezze dal vertice mentre Emp0li attende l’abbordabile Matelica. Anche se all’andata vinsero Capozio e compagni, domani "sarà una partita quasi impossibile – commenta mister Alessio Marchini- chiederò alla mia squadra di fare di qualcosa in più come del resto sto facendo dall’inizio del campionato. Dobbiamo fare il possibile per mettere il bastone tra le ruote dei loro meccanismi e indipendentemente dal risultato dobbiamo confezionare una prestazione più aggressiva e incisiva in vista del match di mercoledì prossimo in casa nostra contro Fabriano". Due gare in 4 giorni. "Poi abbiamo l’infortunio di Venturoli – prosegue Marchini – dobbiamo valutare se schierarlo domani e rischiarlo, oppure tenerlo a riposo in vista del match di mercoledì prossimo. La situazione è negativa, il derby lo dovevamo affrontare in maniera più aggressiva e invece dal punto di vista emozionale non siamo stati all’altezza. La rivale merita la posizione che occupa ed è un bel mix di atleti esperti e giovani di stazza".

S.R.