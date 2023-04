Esteves torna in gruppo Ancora out Tourè Solidarietà a Jureskin

Non si è svolta oggi pomeriggio l’amichevole tra la prima squadra e la Primavera di Marco Masi in vista della sfida di domenica (alle 16.15) in trasferta a Terni per i nerazzurri. Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria. Masucci ed Esteves sono tornati in gruppo, mentre resta fuori Touré per il problema alla caviglia che da tempo lo sta tenendo a riposo. Si è aggiunto invece anche De Vitis alla lista degli indisponibili. Il giocatore era già in tribuna contro il Cagliari ed è stato lontano dai compagni in questi giorni. Infine novità emergono in seguito all’aggressione di Roko Jureskin. Secondo le ricostruzioni martedì, a un incrocio della città, tre uomini hanno costretto il croato ad accostare e uno di loro l’ha colpito in faccia con un pugno prima di fuggire. Indaga la Digos. La Reggina, prossimo avversario del Benevento, gli ha dedicato un pensiero: "La Reggina dedica un pensiero al calciatore Roko Jureskin, eprimendogli massima solidarietà in attesa di salutarlo e abbracciarlo sabato prossimo a Benevento". M.B.