Esteves e le altre soluzioni Ma è difficile sostituire Beruatto

Contro il Bari, a causa della squalifica con il giallo in diffida, mancherà Pietro Beruatto (foto Masotti). Un’assenza pesante per il Pisa che, senza di lui in campo, nelle 6 partite che il calciatore ha saltato in queste due stagioni, tra il 2021-22 e il 2022-23 ha vinto una volta sola, contro il Brescia, il 17 settembre scorso per poi perdere o pareggiare in tutte le altre occasioni. Numeri non confortanti se paragonati al brutto periodo della formazione nerazzurra che mai come oggi ha bisogno di punti per poter invertire la tendenza e tornare a riproporsi in posizione di forza per la lotta playoff. Così il tecnico Luca D’Angelo sta studiando varie soluzioni per affrontare al meglio la partita con i pugliesi. Due sembrano le strategie più sensate. La conferma in blocco dei centrali Caracciolo e Barba, con Hermannsson schierato a destra ed Esteves a sinistra, una soluzione che è già stata impiegata nei primi due giorni di allenamento dal campo di San Piero a Grado, senza subire reti. L’altra è quella di inserire invece sulla destra Calabresi, mantenendo per il resto la stessa strategia già illustrata.

Meno battute anche se già utilizzate altre composizioni tattiche. Ad esempio il riadattamento a sinistra di Gargiulo, come quarto o come quinto con il ricorso alla difesa a tre. In tal caso potrebbe essere riproposto come centrale difensivo Adrian Rus, ultimamente escluso dalla rotazione, oppure potrebbe essere proprio Hermannsson ad essere schierato come terzo centrale, spostando a quel punto Esteves sulla destra come quinto. Appare improbabile, visti i precedenti, il ricorso a Christian Sussi sulla fascia sinistra. Il giocatore finora non è ancora stato inserito né tra i titolari né a partita in corso e da quel lato, con l’assenza di Beruatto, D’Angelo ha sempre preferito riadattare Esteves o Gargiulo nelle occasioni in cui è stato richiesto per cause di forza maggiore. Probabilmente il calciatore, ritornato dal prestito in Serie C in virtù della cessione, a sua volta in prestito, da parte di Jureskin al Benevento, non è ancora stato giudicato pronto per poter essere schierato da titolare. Le soluzioni però, come anche dichiarato da D’Angelo in conferenza stampa al termine di Ternana-Pisa, ci sono.

Michele Bufalino