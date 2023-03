Esperimenti e dubbi di formazione

E’ stata una settimana di esperimenti per Luca D’Angelo, alle prese con la preparazione per la sfida di domani al Braglia di Modena. Oggi la rifinitura scioglierà le riserve della formazione. Anche se i nerazzurri si schiereranno molto probabilmente a specchio contro i canarini, con un 4-3-2-1, il tecnico ha provato in settimana anche la difesa a tre, per reintrodurre anche questo elemento. Difficile però che si vada verso questa soluzione, anche se D’Angelo ha provato terzino Gargiulo e riadattato centrale Sussi. Le quotazioni stabiliscono che in difesa, davanti a Nicolas, giocherà con molta probabilità ancora una volta la coppia composta da Caracciolo e Barba. A destra sarà invece ballottaggio a tre con Esteves, Calabresi, ma occhio anche ad Hermannsson, provato sovente a destra nel corso della settimana. Sia mai che D’Angelo non voglia replicare alcune soluzioni adottate nel corso della scorsa stagione. A centrocampo dovrebbe invece rientrare Nagy a prendere il suo posto davanti alla difesa. Si è molto sentita infatti la sua mancanza per ragioni di turnover dalla partita con il Palermo di sabato scorso. Insieme a lui si ricostituirà il trio composto da Touré e Marin, ma attenzione anche a Gargiulo, particolarmente in forma in questi giorni. Infine il solito nodo attacco. Questa volta Morutan tornerà titolare, ma a fianco a lui ci sarà l’imbarazzo della scelta. D’Angelo potrebbe optare per l’impiego di Matteo Tramoni, da tempo non più tra i titolari e Giuseppe Sibilli, mentre in avanti potrebbero essere in tre a giocarsi una maglia con Gliozzi, Moreo e Torregrossa. Infine la rete di Sibilli col Palermo è stata eletta a gol della settimana in Serie B.