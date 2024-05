Eccezionale Nuoto Uisp 2003: secondo posto al meeting nazionale di Brescia

Cascina (PI), 29 maggio 2023 – Si è svolto nel week end del 25 e 26 maggio il trofeo nazionale “Memorial Borelli” di nuoto nella splendida piscina olimpionica di Brescia. Erano presenti oltre 40 società e vari atleti della nazionale assoluta di nuoto. In questo contesto la Nuoto Uisp 2003 di Cascina ha partecipato con tutti i suoi atleti appartenenti alle categorie esordienti A, ragazzi junior ed assoluti, che si allenano nelle piscine di Cascina e Pisa con la società Abc nuoto: erano ben 96 i giovani a rappresentare la compagine arancione. Al termine delle gare sono state 46 le medaglie di cui 14 d'oro, 15 d'argento e 17 di bronzo, concludendo per il secondo anno consecutivo solo alle spalle del Gam Team Brescia per una manciata di punti.

In grande evidenza dopo uno stop per malattia Giulia Meucci, che vince tre ori nei 50 stile e farfalla e nei 100 stile, dove ottiene il tempo migliore in assoluto in questa gara. Marta Coppo, giovanissima, domina i 50 stile e 100 dorso oltre ad un argento nella farfalla. Diego Salvini oro nei 50 e 100 stile e bronzo nei 200, con tempi di grande rilevanza. Matilde Bevilacqua va a podio in tutte le gare vincendo i 50 farfalla, ma nei 100 ferma le piastre al di sotto del limite imposto dalla federazione per i Campionati italiani di Roma, portando a 10 il numero dei qualificati della compagine cascinese per questo prestigioso appuntamento.

Poi c'è Asia Rossi, che si aggiudica i 50 stile e sale sul podio anche a farfalla e nei misti. Matilde Bertolone vince i 50 dorso e sale sul podio anche nei 100 e nei 50 stile, completando la tripletta cascinese; sul secondo gradino sale Emma Mazoni, che con una grande gara conquista l’argento. Luca Battistini in grande spolvero vince i 50 dorso e bissa con l’argento nei 100. Elena Lagaxo, giovanissima, si impone nei 100 dorso oltre ad altri 3 argento nello stile e nel dorso. Sempre tra i giovani Alessandro Cini vince i 50 farfalla, Leonardo Zambianchi oro nei 50 farfalla e bronzo a stile, Matteo Bianucci oro nei 50 stile e bronzo nei 100 dorso.

Completano la raccolta di medaglie Brando Lascialfari, con l’argento a stile come Vera Lanatà nei 50; Martina Teoli con 2 podi nelle gare a dorso come Emma Murgia sui 50; sempre a dorso argento per Giorgia Borciani, mentre conquistano l’argento Angelica Lombardi e Teo Faugno nella farfalla. Vittoria Ceccotti bronzo nei 50 stile come Andrea Arrighi, mentre salgono sul terzo gradino a dorso Mattia Brambillasca e Dario Meucci e Mattia Cini, Giorgio Bottaretto nei 50 farfalla, Alberto Mori nei 200 dorso, Mario Gotta nei 100 dorso e Nicole Funel nei 400 misti.

Tantissimi sono stati i miglioramenti del resto dei ragazzi che infatti hanno permesso alla Nuoto Uisp 2003 di piazzarsi al secondo posto della classifica per società. Da segnalare che al trofeo di Empoli svolto nella piscina olimpionica di Livorno sono scesi in acqua Matilde Corucci, che ottiene il personale a dorso ed altre buone prestazioni e Matteo Lenzi, classe 2002, che con una strepitosa gara nei 100 farfalla ferma il crono a 54”53 che oltre ad essere il record sociale è il limite per la partecipazione al Meeting Internazionale Settecolli di Roma del prossimo 21/22 giugno, gara valevole per le qualificazioni a Parigi 2024, dove la società cascinese sarà rappresentata anche dal capitano Fabio Moni.