E’ un derby fra proprietà Usa

Sfida tra nerazzurri e crociati sul terreno di gioco, incrocio a stelle e strisce sugli spalti, dove la proprietà guidata da Kyle Krause si ritroverà davanti – per la seconda volta in un anno e mezzo – il club posseduto da Alexander Knaster. Del magnate che nel gennaio di due anni fa rilevò la società di via Battisti sappiamo ormai praticamente tutto, ma il numero uno degli emiliani di cosa si occupa? La famiglia Krause è proprietaria della catena di minimarket Kum and Go, presente in undici stati degli Usa, e nel 2017 ha effettuato il primo investimento nel nostro paese rilevando la Cantina Serafino dal Gruppo Campari, oltre a due importanti aziende vinicole nelle Langhe. Letteralmente innamorato del vino, Krause poi ha acquisito anche il Gruppo Vietti, la storica sede piemontese che controllava ben 28 ettari di terreni in cui produceva vini del calibro del Barolo, del Nebbiolo e del Barbera. Infine, nel settembre del 2020, la chiusura dell’affare che ha portato anche il Parma Calcio tra i beni di famiglia.

M.A.