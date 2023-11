È conto alla rovescia per la grande sfida degli ex

Quella tra Pisa e Brescia non è mai una sfida banale. Oltre a essere ormai diventato un classico del campionato di Serie B, negli ultimi anni ha visto crescere il numero di giocatori ad aver vestito entrambe le casacche. In special modo, nello spogliatoio nerazzurro sono ben cinque i giocatori che nel corso della carriera hanno vestito la maglia dei lombardi. Tra questi, gli ex più sentiti sono Torregrossa e Moreo. I due attaccanti, ancora a secco in campionato, sono alla ricerca della svolta della loro stagione nella partita di sabato. Il numero dieci si è allenato regolarmente in queste settimane di sosta per le nazionali, dimostrando come il precedente infortunio sia stato definitivamente smaltito.

La scorsa stagione contro il Brescia segnò il gol che sbloccò la partita (terminata 3-0), senza esultare, in rispetto delle 128 partite giocate con la V sul petto, con una Serie B vinta da assoluto protagonista e una Serie A giocata spesso con la fascia da capitano al braccio. Sono 63, invece, le gare giocate in Lombardia da Stefano Moreo, che lo scorso gennaio ha fatto il passaggio diretto in Toscana. Oltre ai due attaccanti, in ballottaggio tra loro per la partita di sabato, a essere disponibile per Aquilani c’è anche un altro ex, Arturo Calabresi. Il terzino, a sua volta in sfida contro un più quotato Esteves per una maglia da titolare sulla corsia di destra, ha giocato a Brescia tra il 2015 e il 2017, nel periodo più buio della storia recente delle "Rondinelle". Niente gara da ex, invece, per gli infortunati Antonio Caracciolo e Matteo Tramoni. 97 partite e due gol a Brescia per l’attuale capitano del Pisa, alle prese con il recupero dopo l’infortunio subito contro il Cittadella, 42 (con 8 gol) invece per il numero undici nerazzurro, nel 202122, in quella che rappresenta la miglior stagione a livello realizzativo della sua carriera. L’ex più recente, però, è l’unico che figura nel Brescia: Rolando Maran. L’allenatore trentino farà ritorno in Serie B proprio all’Arena Garibaldi, contro la società con la quale era sotto contratto fino a due settimane fa, in un Pisa-Brescia che coincise, coincidenza, con la sua prima partita "in nerazzurro".

Lorenzo Vero