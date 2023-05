"Due vittorie ed entriamo nei playoff"

Durante il mio percorso in nerazzurro un momento complesso come quello attuale non l’avevo mai vissuto. Quattro sconfitte consecutive sono veramente tante e siamo pienamente consapevoli di dover dare un segnale forte": Antonio Caracciolo ci mette tutta l’esperienza e la ghigna da capitano per dare un senso al tunnel imboccato dalla squadra ormai da un mese. Lo fa ai microfoni de ‘Il nerazzurro’ su 50 Canale: "Ho osservato da fuori, a causa dei postumi dell’infortunio di un anno fa, l’inizio della stagione e non posso che essere orgoglioso di quello che hanno compiuto i miei compagni. Perché non è mai facile uscire di prepotenza dall’ultima posizione come abbiamo fatto noi: basta vedere chi occupa adesso il fondo della classifica". Benevento, Brescia e Perugia: tre compagini che non più tardi di un anno fa hanno condiviso con i nerazzurri la cavalcata nei playoff promozione: "Nella passata stagione anche il Crotone ha terminato con una retrocessione, nonostante sulla carta fosse stato allestito per ben altri obiettivi. Questo la dice lunga sull’enorme dispendio di energie psicofisiche che abbiamo messo in campo per tirarci fuori dai problemi". Adesso però secondo Caracciolo c’è l’obbligo "di accantonare le problematiche e le crepe emerse nella striscia di sconfitte per centrare la qualificazione ai playoff. Posso garantirlo da capitano: tutti ci siamo prefissati questo traguardo, sappiamo che non abbiamo più bonus né scusanti. Nelle ultime partite ci siamo disuniti al primo episodio negativo ed è un aspetto che ci infastidisce enormemente. La gara di sabato a Brescia sarà decisiva: con una vittoria potremmo mettere da parte ansie, preoccupazioni e timori e andare poi a giocare con serenità la sfida finale con la Spal. Sappiamo che con due vittorie avremmo l’opportunità di entrare nei playoff: dobbiamo trasformare questa ipotesi in realtà. Una volta dentro ci divertiremo parecchio perché inizierà un capitolo tutto da scrivere".