Doppietta di Sibilli in amichevole

Test match a porte chiuse ieri all’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club. L’avversario di turno era il Poggibonsi. Da quel poco che si è potuto apprendere, visto l’assoluto riserbo e il gran segreto in cui si è tenuta l’amichevole, senza un tabellino, la sfida è terminata 3-1 per i nerazzurri con reti, tutte nel primo tempo, di Sussi e Sibilli, autore di una doppietta. Quest’ultimo in particolare ha messo dentro prima una rete dopo un inserimento a rimorchio e poi ha suggellato la sua prestazione in dribbling chiudendo i conti. Per gli ospiti è andato in rete invece Riccobono. Non hanno giocato la gara i 6 nazionali convocati (Nagy, Esteves, Rus, Marin, Morutan e Torregrossa), oltre agli infortunati Calabresi, Tourè e Masucci. Nei nerazzurri convocati alcuni elementi delle formazioni giovanili per completare la rosa. Per D’Angelo, visto il gran riserbo attorno alla partitella, occasione per fare qualche esperimento e iniziare a buttar giù le idee in vista della gara con il Cosenza di sabato 1 aprile. Questa mattina invece, sui campi del "Cetilar" di San Piero a Grado ultima seduta di allenamento settimanale prima del ‘rompete le righe’. Ripresa fissata per lunedì pomeriggio. Buone notizie invece dalla Primavera in Viareggio Cup. Con un successo insperato contro la Spal, militante in Primavera 1, per 1-0, i nerazzurri si sono qualificati agli ottavi di finale grazie a un gol di Coppola nel primo tempo. Un risultato che permette alla squadra di Masi di avanzare al turno successivo con 4 punti in classifica, dopo un pareggio contro il Kallon, una sconfitta contro l’Honved e una vittoria contro la Spal.

Michele Bufalino