"Dobbiamo saper trasformare questa delusione Ora grande determinazione contro il Cagliari"

"Ancora una volta abbiamo incassato la rete che ha decretato il risultato finale in un periodo della gara per noi favorevole. E questo ci ha tolto parecchia spinta mentale, soprattutto perché subito dopo è finito il primo tempo e non abbiamo potuto riversare in campo una reazione di foga e di qualità". Non cerca alibi il capitano di giornata, Alessandro De Vitis: "Una sconfitta di questo tipo non può essere accettabile. Siamo tutti consapevoli di dover fare meglio: in mezzo al campo avevo la sensazione che avessimo approcciato bene la gara. Eravamo stati bravi anche a creare i presupposti migliori, poi dopo la rete di Nasti ci siamo complicati la vita da soli. Le assenze non possono costituire un alibi perché nell’arco di un’intera stagione sono intoppi che capitano a tutti e che non si possono evitare". "Non passeremo un bel week end – conclude –. Una sconfitta infastidisce sempre e dovremo tramutare la delusione in determinazione".

M.A.