Tanti disagi per i tifosi nerazzurri alle prese con l’organizzazione per la trasferta di Reggio Calabria di domani. Con molto ritardo la autorità competenti, dopo la riunione del Gos, hanno messo in vendita solo nel pomeriggio di ieri i tagliandi per la sfida, costringendo di fatto gli irriducibili supporter nerazzurri ad organizzarsi in sole 48 ore o meno tra acquisto dei biglietti e organizzazione del viaggio. Per la sfida del Granillo di domani alle 14, sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso relativo al settore ospiti destinato ai tifosi nerazzurri (980 posti) entro le 19.00 di oggi pomeriggio. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 15 euro (esclusi diritti prevendita) e nei punti vendita autorizzati del circuito stesso. Intanto il Pisa ha già predisposto la vendita delle prossime due partite casalinghe. Da lunedì scorso infatti sono in vendita i biglietti per la partita del prossimo venerdì 17 febbraio alle 20.30 contro il Venezia. Ieri invece è stata annunciata la messa in vendita anche i biglietti per la partita di venerdì 24 febbraio alle 20.30 contro il Perugia, con la prevendita che inizierà domani alle 15 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. La prevendita sarà attiva anche nei tradizionali punti vendita, secondo i rispettivi orari di apertura: Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22), Pisa Store (via Luigi Bianchi), Solo Pisa (via Piave), Tifo Pisa (Fornacette). Sempre domani pomeriggio sul circuito Ticketone aprirà la vendita online riservata ai residenti nella Regione Toscana.

Michele Bufalino