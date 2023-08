Dilettanti Pisa: Poche sorprese nei Gironi di Eccellenza e Promozione

Diramati dalla Federazione i gironi delle categorie dilettanti. In Eccellenza poche sorprese nella divisione geografica attesa. Nel girone A, Fratres Perignano, Cuoiopelli e Tuttocuoio se la vedranno con Castelfiorentino, Fucecchio, Geotermica, Lanciotto Campi Bisenzio, Massese, Montespertoli, Camaiore, Ponte Buggianese, Pro Livorno Sorgenti, River Pieve, Sporting Cecina, Montecatini Valdinievole e Zenith Prato. In Promozione, nel girone B, l’Urbino Taccola affonterà Armando Picchi, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Belvedere, Castiglioncello, Centro Storico Lebowski, Colli Marittimi, Invicta Sauro, Montelupo, Porta Romana, S’Andrea, San Miniato, Saline, San Miniato Basso e Sestese. In Prima Categoria un girone di ferro costituito da tredici pisane, due livornesi neopromosse ed una versiliese. Ecco le squadre, tante delle quali fortissime nobili decadute, inserite nel girone B: Atletico Etruria, Calci, Forcoli, Casarosa Fornacette, La Cella, Livorno 9, Montenero, Pecciolese, Ponsacco 1920, San Frediano, San Giuliano, Sanromanese Valdarno, Selvatelle, Staffoli, Tirrenia e Torrelaghese. In Seconda divise le pisane, quattro gironi per comprenderle tutte visto il gran numero di compagini militanti in questa categoria. Nel girone A Ospedalieri, Pontasserchio, Ponte delle Origini e San Prospero Navacchio inserite con squadre lucchesi e massesi: Montignoso, Atletico Carrara de Marmi, Carrarese Giovani, Filattierese, Fivizzanese, Lido di Camaiore, Massarosa, Monzone, Ricortola, San Vitale Candia, Sporting Camaiore e Vollafranchese. Nel girone B Migliarino Vecchiano, Monteserra, Sextum Bientina e la neopromossa Atletico insieme a tante lucchesi Barga, Academy Tau, Borgo a Mozzano, Diavoli Neri Gorfigliano, Fornaci, Gallicano, Ghivizzano, Molazzana, Montecarlo, Piazza 55, Pontecosi Lagosi e San Macario Oltreserchio. Castelnuovo Valdicecina, Laiatico e Volterrana nel girone C, Acciaiolo, Bellaria Cappuccini, Casciana Terme Lari, Capanne, Capannoli San Barolomeo, Castelfranco, Corazzano, Crespina, Ponte a Cappiano, Santa Maria a Monte, Santacroce, Stella Azzurra, Stella Rossa e Treggiaia in un girone D ricco di derby (solo Aurora Montaione e Guasticce non sono della provincia di Pisa).

Fabrizio Impeduglia