Dilettanti e giovanissimi Doppia festa a Marciana

Il Giro delle Due Province numero 82 (la prima edizione fu nel 1911 quando nacque l’A.C. Marcianese) è la terza gara per dilettanti più longeva della Toscana, dopo il Giro del Casentino e il Circuito di Cesa. Alla sua organizzazione (la gara sabato 8 luglio) stanno lavorando il presidente Sergio Casarosa, il direttore Massimiliano Anichini e tutta la Marcianese. La classica per élite e under 23 e la gara giovanissimi nel centro di Marciana prevista per sabato 29 luglio, sono state presentate presso il Comune di Cascina con il sindaco Michelangelo Betti, l’assessora allo sport Francesca Mori, la vice presidentessa della Provincia di Pisa e sindaca di Buti Arianna Buti, mentre per il comune di Calcinaia, interessato dalla gara come quelli di Bientina e Vicopisano, era presente l’assessore Giulio Doveri. Per la Federciclismo il presidente provinciale Nicola Procino. La novità di quest’anno è il cambio di percorso per la prossima chiusura per lavori del Ponte della Botte tra Vicopisano e Fornacette. Il Giro delle Due Province che sarà trasmesso in diretta su 50 Canale a partire dalle 16, partirà da Cascina (in via N. Sauro presso Giovanni Calzature) alle 13,30, con un primo giro di 31 km con la salita del Termine di Buti, asperità che verrà poi ripetuta per altre tre volte quando il circuito sarà più lungo. Complessivamente 151 i chilometri in programma ed arrivo nel centro di Marciana in via P.Savi dove nel 2022 s’impose per distacco Matteo Zurlo. La gara giovanissimi del 29 luglio (Trofeo Banca di Pescia e Cascina-Trofei Mauro Scarselli e Giacomo Biasci), si svolgerà con partenza alle 15,30 lungo un circuito paesano. Durante la cerimonia di presentazione i rappresentanti delle istituzioni hanno sottolineato l’importanza, il valore e prestigio della gara dilettanti, un’eccellenza dello sport e non solo locale, che a diverse settimane dal suo svolgimento può contare già su 150 iscritti.

Antonio Mannori